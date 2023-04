NOVI SKANDAL U FORMULI 1! Priznali kako su varali, svjetski prvak mogao bi ostati bez naslova

Formula 1 nikako ne može bez skandala, što na stazi što van nje, a ovaj zadnji mogao bi dobrano prodrmati oktanski cirkus i ostaviti bez naslova jednog svjetskog prvaka.

Naime postala je sporna sezona 2008. godina, ona u kojoj Lewis Hamilton osvojio svoj prvi naslov prvaka, kada je zbog takozvane afere ‘Crashgate’ Felipe Massa ostao bez naslova prvaka.

Javna tajna je kako se Nelson Piquet na utrci VN Singapura namjerno sudario, kako bi osigurao pobjedu tadašnjem timskom kolegi Fernandu Alonsu, a time je oduzeo pobjedu, bodove i na kraju prvenstvo Massi.

Zbog sudara je na stazu izašao safety car, a Ferrari je pogriješio u taktici u boksovima, pa se Masa nakon promjene guma s vodećeg vratio na 13. mjesto i ostao bez bodova, a Hamilton je završio treći. Tu je Britanac stvorio zalihu od šest bodova koja se pokazala ključnom, a zapravo je nije trebalo biti jer je utrka trebala biti poništena.

