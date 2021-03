NOVI PROBLEMI ZA BARCU: Pouzdani branič ozlijedio koljeno, propušta uzvrat u Parizu

Gerard Piqué ozlijedio je lijevo koljeno tjedan dana prije uzvratnog susreta osmine finala Lige prvaka protiv PSG-a, danas su objavili iz Barcelone, ali ne navode koliko će dugo pouzdani branič izbivati s terena.

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2021