NOVI PREDSJEDNIK HRV. DRAGOVOLJCA MARINKO PERIĆ: ‘Klub je spašen, posla se ne bojimo!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neuobičajeno živo je u Hrvatskom dragovoljcu, klubu koji je još donedavno bio zaključan, pod lokotima, i u kojem je izvršena smjena vlasti. Počinje drugoligaško prvenstvo, momčad iz zagrebačkog Sigeta ide u goste jakom Solinu, s novim predsjednikom, upravom, trenerom.

Prisjetimo se samo svih detalja jezovitih događaja u ovome klubu. U Hrvatskom dragovoljcu je na djelu bio veliki razdor, održane su dvije skupštine, jednu je sazvao Željko Tokić, na kojoj mu je potvrđen predsjednički mandat, druga je održana 2. srpnja, na kojoj je za predsjednika izabran Marinko Perić. Koja je skupština legalna i tko je predsjednik Tokić ili Perić , zbog evidentnog zastoja u djelovanju kluba – morao je odluku donijeti Gradski ured za upravu. I donio ju je, čak i relativno brzo, na taj način spašavajući posrnuli klub.

Marinko Perić postao je je predsjednik Hrvatskog dragovoljca, potvrdio je Gradski ured za upravu! Bio je to poraz druge struje u Hrvatskom dragovoljcu koju predvodi Željko Tokić, a on se do tada smatrao neuputnim šefom ovog kluba.

A prije ove odluke Gradskog ureda za upravu događalo se – svašta.

Dakle, Tokić je sa svojim ljudima zaključao stadion i objekte kluba, pa su se ljudi Marinka Perića, branitelji i članovi kluba, odlučili na rezanje lokota sve kako bi pokrenuli klub koji je posve zamro, a i naš medij donio je reportažu o propadanju stadiona u Sigetu.

Izdvajamo dio: ”I samo smo krenuli u razgledavanje stadiona i ostali smo pritom neugodno iznenađeni. Stadion Hrvatskog dragovoljca zaista je u jako zapuštenom stanju, posve zanemaren, neodržavan, a travnjaci cijelog objekta su prepuni cvijeća, djeteline, slika koju smo vidjeli nema veze s nogometnim travnjakom. Naokolo visoko izraslo grmlje, od sunca i neodržavanja spaljene klupe za pričuvne igrače, prostori ispred golmana osušeni, tvrdi, tu se ozbiljna utakmica uskoro ne može održati.”

Nije prošlo ni tri dana zaštitari tvrtke Bilić-Erić upali su u stadion, opet postavili lokote, tada još čvršće i situaciju opet zakomplicirali. Vjerujemo da su tom potezu prionuli oni koji su se također smatrali vodstvom kluba, ljudi oko Željka Tokića.

Rješenje je morao donijeti Gradski ured za upravu. I donio ga je relativno brzi, jer bi svako otezanje i odgoda doslovce ugasila klub.

Sadašnji predsjednik kluba Marinko Perić kaže:

„Gradski ured za upravu potvrdio je legalitet skupštine održane 2. srpnja na kojoj sam izabran za predsjednika. O potezima koje ću povući čut će se, imam velike planove, no prvo moramo sanirati štetu u klubu.”

Zanimljivo je da ste upravo vi doveli Željka Tokića u klub i predložili za predsjednika?

”Jesam, te sam se neugodno iznenadio, njegovom nebrigom i činjenjem štete. Jednostavno, prevario sam se. Nakon odluke Gradske uprave bio sam na sastanku s gospodinom Tokićem nekoliko sati. Ne, ne ljutim se ja na nikoga, pa ni na njega, ja svima sve opraštam. I meni je jako žao što je ovako moralo završiti. Ali, bitan je samo klub. Sve što sam činio s nezadovoljnim ljudima bio je u cilju spašavanja kluba. Oformit ću pravu ekipu koja će vratiti klubu sjaj. Nije to lak posao, ali biti će nam sladak.”

U javnosti ste se počeli spominjati kada ste u tijeku Tokićevog vodstva kluba doslovce provalili u klub kako bi spasili terene i infrastrukturu, a klub je bio zaključan lokotima?

“Pozvali su me stopostotni invalidi Domovinskog rata, i dragovoljci, rekavši mi da su me oni izabrali i da moramo nešto učiniti po pitanju kluba. Tokić je promijenio sve brave i lokote, stadion se nije održavao, sve je zaraslo, a pripreme trebaju započeti i ja sam stao ispred njih. Prerezali smo lance i lokote i sada sve pripremamo za početak priprema. Kada će one početi i tko će biti trener, reći ću uskoro. Pred stadion je došlo stotinjak invalida i branitelja, bilo je tu i nešto djece iz škole nogometa, ja sam stao ispred njih i zbog njih. Ovaj čin smo poduzeli kako ne bi nestao nogometni klub Hrvatski dragovoljac.”

Danas imate uvjete za rad, što ste poduzeli?

“Mi ćemo sve osposobiti, Hrvatski dragovoljac je ovaj objekt, kao što je ovaj objekt – Hrvatski dragovoljac. Odmah smo u suradnji sa Zrinjevcem pokrpali travnjake, uredili, zalijevali ih, danas je to druga priča, makar posla ima još i stalno će ga biti. Ja se posla ne bojim. Uspjeli smo odraditi i pripreme, imamo sjajnog trenera, stručnjaka, Roja Ferenčinu. I nemamo imperativ, imamo mladu momčad, a i naš oslonac u razvoju bit će škola nogometa. Škola, škola, škola, stvarat ćemo igrače, nećemo ih kupovati. Bit ćemo po tome prepoznatljivi u Hrvatskoj.”

Kad ste rekli da momčad nema imperativa, na što ste mislili?

”Ja neću maštati o Prvoj ligi, želimo biti stabilan drugoligaš i polako napredovati. Nemam bolesno ambiciozne ideje o momčadi, pa to je proces koji traje nekoliko godina. Prvo moramo nadoknaditi štetu koju je klub pretrpio u zadnje vrijeme. Kada sve posložimo napredak će biti nešto posve prirodno, normalno. Sretan sam da se u klubu radi, živi, djeluje i da nije pod lokotima. Može doći svatko tko želi, mi smo otvoreni za sve”, kazao nam je Marinko Perić, predsjednik Hrvatskog dragovoljca.