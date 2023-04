NOVI POTRES U BAYERNU! Nakon debakla protiv Cityja, izbacili zvijezdu iz momčadi

Byern iz Munchena muči se kroz cijelu ovu sezonu, u Bundesligi je napetije nego ikad, a izrazito je bolan poraz od Manchester Cityja u Ligi prvaka.

Kako vole tepati njemački mediji u Bavarskom Hollywoodu nikad nije dosadno pa je nakon sage s Naglesmannom i prije Neurom, sada je nakon utakmice u Manchesteru izbio novi skandal u kojem su glavni protagonisti Sadio Mane i Leroy Sane.

Naime, kako se doznalo Mane je poslije utakmice protiv Cityja šakom u glavu udario Sanea, a sve će završiti jednom utakmicom kazne za napadača Bayerna, mada su mnogi u Njemačkoj uvjereni kako je ovo kraj za njega u klubu.

Sadio Mané has been suspended by Bayern Munich for his altercation with Leroy Sané following their loss to Manchester City, per @BILD_Sport pic.twitter.com/wWfhzp3Ek5

— B/R Football (@brfootball) April 13, 2023