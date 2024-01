Novi poredak sve je ostavio u čudu, Hrgović ostao bez jasnog suparnika

Nova ljestvica koju je objavila organizacija IBF u najmanju ruku zbunila je sve. Hrvatski teškaš Filip Hrgović na njoj je i dalje prvi izazivač, ali poredak ispod njega izazvao je negodovanje i brojne upitnike.

Očekivalo se da će na novu ljestvicu najviše utjecati event održan u prosincu pod imenom ‘Day of Reckoning’. Na njemu su pobjede ostvarili brojni teškaši iz samog vrha, među njima i Hrgović koji je savladao Australca Marka De Morija, kao i Anthony Joshua koji je u izravnom okršaju pobijedio drugog izazivača Otta Wallina.

Kako je Joshua slavio u toj borbi, očekivali se da će na novoj ljestvici izbiti na drugo mjesto izazivača i postati očekivani suparnik Filipa Hrgovića za titulu koja će ostati upražnjena, ali to se nije dogodilo. A dogodilo se nešto što će i oni najupućeniji u svijet boksa teško objasniti, naime IBF je drugu poziciju ispod Hrgovića ostavio upražnjenu.

Anthony Joshua has not automatically been given Otto Wallin’s #2 position in the new IBF heavyweight rankings despite beating him. #2 is now vacant instead. If the Tyson Fury vs Oleksandr Usyk winner is stripped as expected, then Filip Hrgovic (IBF #1) vs AJ (IBF #3) would still…

