NOVI POČETAK VELIKOG HRVATSKOG KLUBA: Ljudi s kapitalom se već javljaju, čeka se važni korak

Autor: I.K.

Dok će se momčad u nastavku sezone boriti za povratak u 1. HNL, NK Varaždin ima ambiciozne planove i izvan terena. Varaždinski drugoligaš cilja na povratak u najjači rang natjecanja, trenutno na drugoj poziciji u 2. HNL s dva boda zaostatka za vodećim riječkim Orijentom, dok se u uredima priprema priča koja je za bilo koji sportski kolektiv uvijek izazovna – preoblikovanje kluba.

Varaždin bi u dogledno vrijeme mogao postati sportsko dioničko društvo, u nastavku posla za koji su već počele pripreme. Želja je stabilizirati klub i omogućiti redovito igranje u prvoligaškoj konkurenciji, na što su varaždinski nogometni ljubitelji naviknuti iz vremena Varteksa s legendarnim predsjednikom Anđelkom Herjavcem. Današnji NK Varaždin poziva se na Varteksovu tradiciju, no još je dug put do rezultata poput statusa stabilnog prvoligaša, a potom možda i do napada na europska natjecanja.

Tadašnji Varteks i nogometni Varaždin to pamte iz vremena dok je klub vodio Herjavec, hrvatska nogometna legenda koja je u srpnju 2001. smrtno stradala u prometnoj nesreći nedaleko od Posedarja. Tradiciju koja se pamti danas nastavljaju drugi ljudi, a priča bi mogla postati bogatija s ulaskom novog kapitala nakon što se obavi preoblikovanje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nogometni klub Varaždin (@nkvarazdin)

Postavljeni cilj – dolazeće ljeto

Ovu priču je za Sportnet približio Dražen Vitez, predsjednik varaždinskog drugoligaša, koji je na čelo kluba došao u ožujku. ‘Od Središnjeg državnog ureda za šport dobili smo odobrenje za pretvorbu, angažirali smo revizijsku kuću koja s tim ima iskustva i proces preoblikovanja trebao bi biti gotov do 1. lipnja 2022.’, rekao je prvi čovjek kluba.









Dovršetak ovog posla trebao bi olakšati financijsku situaciju u klubu. Sada sve ide teško. Priča s ulagačima koji se javljaju redovito nailazi na zastoje jer klub kao udruga građana nije zanimljiv za ljude s novim kapitalom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nogometni klub Varaždin (@nkvarazdin)







Interes iz inozemstva

‘Ljudi žele investirati novac, no žele znati točno komu i gdje ulažu. Imamo potencijalne investitore iz Švicarske, Engleske i Njemačke’, kazao je Vitez, dodajući da je NK Varaždin klub koji je finacijski stabilan, bez ‘rupa’ u blagajni, a uz to, ima i svoju nogometnu školu i nalazi se u sportskom kraju. Kako je kazao Vitez – ljudi to prepoznaju.

U nastavku ove priče, nakon što klub bude preoblikovan, najavljeno je da će četvrtinu od ukupnog broja dionica dobiti Grad Varaždin, vlasnik infrastrukture i stadiona kojima se klub služi. S ostatkom dionica, tu će biti prilika za ulagače koji se javljaju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nogometni klub Varaždin (@nkvarazdin)

Sportske ambicije

NK Varaždin se na ovaj korak nije odlučio zbog toga što gori pod petama, već je, kako je kazao predsjednik Vitez, to prilika za ulazak novog kapitala i korak naprijed u poslovanju. To bi se trebalo odraziti i na rezultate na terenu. Klupski proračun trenutno se kreće na razini s kojom se ne može biti konkurentan, otkrio je predsjednik kluba, spominjući iznos od 12-13 milijuna kuna.

‘S novim ulagačima i s drugačijim ustrojem kluba, nadamo se da ćemo biti konkurentniji u najvišem rangu te da ćemo onda ostati u 1. HNL sigurno više godina ili da nikada nećemo ispadati’, zaključio je čelnik varaždinskog drugoligaša.