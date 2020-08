NOVI OTKAZI: Od US Opena odustale još dvije top 10 igračice

Autor: Hina

Peta i sedma tenisačica svijeta, Ukrajinka Elina Svitolina i Nizozemka Kiki Bertens, u petak su putem društvenih mreža objavile da odustaju od nastupa na ovogodišnjem US Openu, koji bi od 31. kolovoza do 13. rujna trebao biti održan na terenima USTA Nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u New Yorku.

‘Uzimajući u obzir sve aspekte, odlučila sam da neću igrati na US Openu 2020.’, napisala je putem društvenih mreža 25-godišnja Ukrajinka, čija je odluka bila očekivana s obzirom da je od puta u New York odustao i njezin sadašnji partner, francuski tenisač Gael Monfils.

Svitolina je u svojoj poruci zahvalila Američkom teniskom savezu (USTA), organizatorima i Ženskoj teniskoj udruzi (WTA) što su ‘igračicama omogućili da igraju’, ali da se ona ‘još uvijek ne osjeća dovoljno ugodno da bi otputovala u SAD, a da pritom ne izloži sebe i svoju ekipu velikom riziku’.

Nizozemska tenisačica Kiki Bertens je putem Instagrama objavila da je ‘nakon dugog razmišljanja odlučila ne putovati u SAD kako bi sudjelovala na US Openu’.

‘Situacija vezana za Covid-19 je još uvijek zabrinjavajuća, a zdravlje svih i kontrola nad virusom su prioritet. Naš premijer je jučer naznačio da po povratku iz Sjedinjenih Država moramo 14 dana provesti u izolaciji. Naravno da kao ekipa to poštujemo, što bi poremetilo naše pripreme za moje omiljene turnire na zemljanoj podlozi u Rimu i Parizu’, pojasnila je svoju odluku 28-godišnja NIzozemka.

Tako su se Svitolina i Bertens pridružile prvoj tenisačici svijeta Australki Ashleigh Barty u odluci da ne putuju u New York ove godine, a otkaza bi među najboljim svjetskim igračicama moglo biti još, jer ima i onih neodlučnih, poput Rumunjke Simone Halep.

Kod tenisača su od nastupa odustali Španjolac Rafael Nadal, Švicarac Stan Wawrinka, Francuz Gael Monfils i Australac Nick Kyrgios, a Roger Federer je još prije šest mjeseci otišao na operaciju koljena zbog koje je odlučio više ne nastupati u ovoj sezoni, odnosno u onom dijelu što je od nje ostao.