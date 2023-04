‘S NOVCEM MOŽE BITI JAKO TEŠKO, AKO NEMAŠ SPONZORE’! Mladi talent napada: ‘Tražim trenera, a i navikavam se da nisam kući!’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska teniska tradicija već dugo živi i raste na uspjesima u kojima važnu ulogu imaju aduti iz Splita, a iako su novac i uvjeti ponekad problem, tu tradiciju danas grade i oni koji dolaze – nadajući se prolasku puta kakvim su išli veliki prethodnici poput Gorana Ivaniševića, Marija Ančića i sada Mate Pavića, a iz razdoblja nekadašnje Jugoslavije, Nikole Pilića i Željka Franulovića koji su mnogima utabali put.

Iz generacije novih splitskih teniskih aduta, svoju priču u prvoj punoj sezoni u seniorskim vodama sada ispisuje i Luka Mikrut. Odnedavno 19-godišnjak, Luka se sasvim usmjerio na seniorske turnire za vrijeme prošle sezone, a na ovosezonskom putu je njima sasvim posvećen. Dio onoga što je prošao i ono što očekuje na svojim novim preprekama približio nam je u razgovoru kojim otkriva kako gleda na svoj put s reketom.

“Prošle godine na ljeto sam se već potpuno prebacio na seniorski tenis, uzeo sam prve bodove i napravio sam nekoliko solidnih rezultata. Sada idem 100 posto. Preko zime sam trenirao u Zagrebu, radio sam pripreme dok je još bila sezona na betonu. Na početku sezone me ždrijeb nije baš ‘potrefio’, na tri-četiri turnira sam odmah išao na prvog nositelja, gubio sam gusto, a onda je došla Istarska rivijera, na njoj su mi dosta pomogli parovi što se tiče samopouzdanja za singl i općenito”, opisao je Mikrut.





Zamah na turnirima bogate tradicije

Pravi zamah uhvatio je na ITF turnirima bogate tradicije na Istarskoj rivijeri, prvo u konkurenciji parova s naslovima u Poreču i Rovinju, a zatim s polufinalom singla u Opatiji, gdje je bio finalist parova. Prisjetio se kako je izgledao taj nalet, sve je krenulo u parovima…

“Nekako nakon što sam osvojio prvi turnir, misao je bila da bih mogao i drugi, a onda je došla i priča da bih mogao osvojiti sva tri. U singlu sam nekako izvukao jedan meč, jednostavno je krenulo nakon toga. Odigrao sam jedan dobar meč pa drugi, nizao sam odličan tenis, a kad igram dobro, mogu pobijediti dosta dobre igrače”, opisao je Luka, dodajući da je u pojedinačnoj konkurenciji u Opatiji krenulo nakon što je u ranoj fazi turnira izvukao težak dvoboj sa spašenom meč-loptom.

“Nisam nešto puno napredovao u tih tjedan-dva, ali poklopilo se da sam dobio jedan bitan meč i tako je krenulo, nakon toga sam dobio samopouzdanje i osjećaj je bio super. Baš mi je drago zbog toga”, vratio se na opatijski tjedan, nakon kojeg je bio raspoložen i na ITF turniru u Dubrovniku, s dolaskom do finala singla rano u travnju.

‘Na juniorskom Touru – ljepši tenis’

Nakon kretanja na turnire u seniorskim, profesionalnim vodama, poslije juniorske karijere, 19-godišnji Mikrut približio nam je kako vidi razliku između te dvije konkurencije.

“Na juniorskim turnirima su malo veći rangovi na nekako boljim lokacijama, izgleda ljepše i malo su možda bolji uvjeti. Rekao bih da se na juniorskom Touru igra ljepši tenis, ima lijepih poena, ali ima i dosta grešaka koje juniori rade. Nisu svi mentalno sazreli, nisam ni ja još. Na profesionalnim turnirima, na Futuresima je drugačije od juniorskog tenisa jer može doći protivnik koji ima 28-29 godina i od toga živi, istrčat će sve, već ima 10 godina na takvim turnirima, tu je razlika. Možda nisu bolji igrači nego juniori, ali rade manje grešaka, jednostavno su iskusniji”, opisao je mladi Splićanin, dodajući kako gleda na svoj spoj igranja u singlu i parovima.

“I u singl i u parove uvijek ulazim s istom željom, idem 100 posto, nikad ne gledam na način da bi mi singl bio bitniji nego parovi. Više se pridaje singlu na način da je to nešto malo veće, ali ja ne gledam na to tako. Volim igrati i parove i singl, samo naravno, nekada kad se zareda par teških mečeva u singlu, nije lako popodne ići igrati parove. No, ja to volim, to mi je gušt i nije mi problem”.









Potraga za novim trenerom

Nova sezona je za mladog Splićanina donijela i jednu bitnu novost – s obzirom na to da je od nastupa na Istarskoj rivijeri sredinom ožujka u potrazi za novim trenerom s kojim će krenuti dalje.

“Trenutno sam bez trenera, Rovinj mi je bio zadnji turnir na kojem sam bio s Goranom Marićem iz Umaga. Razišli smo se, nije bilo ništa sporno među nama, ali tako se dogodilo. Sa mnom je kondicijski trener Tomislav Kuzmanić, s njim sam praktički otkako sam počeo igrati tenis, samo uz par stanki, ali sada smo već duže”, približio je Luka kako to trenutno ide.

“U potrazi sam za trenerom, a što se tiče mjesta gdje treniram, kombiniram Zagreb i Split, u Zagrebu sam zimi zbog boljih uvjeta jer u Splitu nemamo ni dvoranu, dosta nas ide u Zagreb, gore je bolje. Meni to ne predstavlja problem, volim biti u Zagrebu, bio sam cijeli prvi mjesec, znam doći i koji tjedan pogotovo kad mi treba beton. Vidjet ću za dalje kakve su opcije s trenerom, za sada još tu ništa ne znam”, dodao je, spominjući da je suradnja s donedavnim trenerom Goranom Marićem trajala oko godinu i mjesec dana, s nastavkom posla nakon što je prvotni dogovor bio za dva tjedna turnira.









“Prije sam radio sa Silvijem Dadićem, svoju juniorsku karijeru na ITF turnirima sam bio s njim više-manje, prije toga s Petrom Bubalom, skoro osam godina, on mi je bio prvi pravi trener. I sada mi povremeno pomogne dok sam u Splitu, a tu je i Mario Tudor, s njim znam trenirati kada smo obojica u Splitu, kaže mi par savjeta. Svima njima sam zahvalan što su bili uz mene i što ih je bilo briga za mene”, opisao je Mikrut raniji dio svojeg puta.

‘Nisam ‘fan’ igranja na travi’

U juniorskoj karijeri koju je ostavio za sobom, najveći izazovi za Luku došli su s nastupima na tri Grand Slam turnira. Bio je na juniorskom Wimbledonu, kasnije i na Australian Openu i Roland Garrosu, a londonska travnata podloga mu je nekako najlošije ‘sjela’.

“Prvi Grand Slam bio mi je Wimbledon, išao sam na kvalifikacije, ali nisam neki ‘fan’ trave, mislim da sam tada bio i bolestan, nije mi ostalo baš u dobrom sjećanju. Što se tiče Australije i Roland Garrosa, možda sam malo bolje odigrao na Roland Garrosu pa mi je tamo možda bilo malo bolje”, prisjetio se.

“Jednostavno kada dođeš na takav turnir, tamo ima milijun terena, milijun ljudi, igrača, bude tako da se osjećaš kao profesionalac, osjećaj je odličan. Volio bih još da sam išao i na US Open, ali nekako to nije imalo smisla igrati u zadnjoj godini kao junior, već sam se okrenuo seniorskom tenisu. Kada bih razmišljao o tome, možda mi je Roland Garros bio najbolji od tri koja sam igrao”, dodao je.

“Na takvim turnirima možeš vidjeti druge igrače, vidiš Nadala svakog dana kako trenira, vidiš igračice s WTA turnira, odlično je iskustvo samo ih gledati. Stvarno mi je super bilo na Grand Slam turnirima”, vratio se Luka unatrag.

‘Naši najbolji igrači su motivacija’

Neke velikane je gledao na treningu, a od trenutnih vodećih aduta iz hrvatske reprezentacije, iskusio je treniranje sa svojim splitskim sugrađaninom Bornom Gojom, za kojeg će reći da ga uskoro vidi među najboljih 100 na svijetu. Bilo je planova za treniranje s Bornom Ćorićem, no to se još nije ostvarilo, a u slučaju Marina Čilića, mogućnost da do toga dođe u dosadašnjem tijeku godine onemogućila je Čilićeva ozljeda koljena nakon koje se tek treba vratiti u akciju.

O tome koliko su Ćorić i Čilić jaki, mladi Splićanin reći će da sve govore njihovi rezultati. “Svi od naših najboljih igrača su mi dragi, svatko igra malo drugačije. Čilić i Gojo su možda malo slični, svi su odlični”, opisao je Mikrut.

“I meni i svima drugima u Hrvatskoj su oni motivacija, pogotovo kada treniramo s njima vidimo da se to može, da nismo toliko daleko od toga. Sada vidimo i kakve rezultate ima Dino Prižmić, time se motiviramo, barem ja tako gledam”, istaknuo je 19-godišnji Splićanin, koji je rastao uživajući u mečevima iz velikog rivaliteta Rogera Federera i Rafaela Nadala, a Federer je pritom bio njegov favorit za gledanje.

“Volim gledati i Kyrgiosa, gušt je vidjeti kako igra, bude nepredvidljiv, mečevi su mu zanimljivi, pogotovo sada kad se malo uozbiljio i krenuo trenirati, vidi se da je on igrač za osvajanje Grand Slam naslova, drago mi je zbog toga, volio bih da osvoji Grand Slam turnir, to je zaslužio kako sada igra”, istaknuo je još jednog svojeg aduta, australskog majstora s kojim često ne znaš što će pokazati na terenu.

Sjajna nova splitska generacija

Iza onih koji su gradili svoj put u Splitu, na legendarnim Firulama i na drugim terenima, sada je Luka dio društva u kojem je već dugo sa svojim vršnjakom Milijem Poljičkom, lanjskim juniorskim pobjednikom Wimbledona, te s godinu mlađim Dinom Prižmićem koji je ove godine izvrstan u svojem naletu u seniorskoj konkurenciji.

“Svo troje smo išli u isti vrtić, znamo se od pete godine. Drago mi je što se pratimo od hrvatskih turnira do juniorskih kasnije, pa sada do seniorskih turnira. Dino je možda napravio malo veći odskok od nas dvojice, a stvarno bih volio da se u budućnosti susrećemo na višim turnirima. Dosta često treniramo zajedno, ja s Dinom i s Milijem, mislim da je to super, motiviramo jedan drugoga da postignemo što bolje rezultate. Volio bih da se u budućnosti nađemo i na nekom Grand Slam turniru”, opisao je Luka drugu dvojicu mladih Splićana koje dobro poznaje već jako dugo.

Naviknut je na susretanje s igračima iz svoje generacije, a s godinama kojima je išao prvo na europskim juniorskim turnirima, zatim na ITF-ovu juniorskom Touru, a sada i u seniorskoj konkurenciji – Mikrut se već navikao i na odricanja koje nosi bavljenje tenisom.

“U početku to ne bude toliko puno, nikad nisi spreman do kraja, kako nitko kod mojih nije bio u tenisu, onda ne znaš kako to ide dok ne uđeš. Kada krene, bude tako da sam imao tek treći tjedan u Splitu, no sada smo na to već naviknuti”, kazao je.

‘Trebalo se naviknuti da nisam kod kuće’

“U početku mi nije bilo lako kada je na juniorskim turnirima postalo tako da se nije išlo samo do Mostara ili Zagreba, nego i na druge kontinente. Trebalo se naviknuti na to da me nije bilo kod kuće, a ranije sam bio praktički stalno doma. Ipak, na to se navikneš, ide se na turnire jer to voliš, a ne protiv svoje volje. Ipak, poslije nekoliko dana ili tjedana zna se dogoditi da fali biti kod kuće, ali već uđe u naviku to da nisi doma”, izdvojio je dio dosadašnjih izazova koje je iskusio.

Dio te priče su i putovanja u različite zemlje, a da se u njima ne stigne vidjeti puno.

“Dosta ljudi općenito misli da idemo u Bugarsku, u Austriju, a ne gledaju na to da smo tamo u hotelskoj sobi i na terenu, da je stalno ta relacija. Eventualno se dogodi da bude jedan dan za pogledati nešto, ali i šetnja gradom dovodi do toga da se umoriš, a cilj je odigrati što bolje. Bilo je par lokacija za nešto pogledati, kao u Barceloni ili u Miamiju kada sam bio tamo, volim i ja prošetati, vidjeti neko drugo mjesto. Ipak, nekad se to ne može, a nekad ni lokacije nisu bajne”, opisao je Luka.

‘Ako nema dobrih sponzora…’

Česta putovanja su izazov zbog toga što nema puno predaha, a tu je i financijski dio priče.

“Svaki tjedan treba platiti avionsku kartu, smještaj je na juniorskim turnirima s vremenom postao okej, ali treba doći do najvišeg ranga da sve bude plaćeno, što se tiče ‘hospitalityja’ i hrane. Može biti financijski teško, pogotovo ako nemaš dobre sponzore. Nama kroz juniorsku karijeru i Savez dosta pomaže, još se sve to može financijski plaćati. Kroz neko vrijeme bih trebao zarađivati novac, to sam već počeo, treba doći do toga da možeš sam sve pokrivati”, kazao je 19-godišnji Splićanin, približavajući i svoj plan za dalje.

Prije nego se posvete punom igranju na profesionalnom Touru, neki tenisači u taj plan smjeste igranje i studiranje koje se može spojiti u SAD-u, u priči kakvu je, primjerice, prošao sadašnji hrvatski reprezentativac Borna Gojo u momčadi sveučilišta Wake Forest. Mikrut nam kaže da je njegov pogled drugačiji…

“Nemam takav plan, pričao sam prošle godine nešto malo, ali nikad nisam baš bio za to. Ne gledam na način da bi to bilo loše pa ne bih išao zbog toga, pokazalo se više puta da je neke spasilo, ali nekako gledam na to da budem ovdje. U te četiri godine može se dogoditi da budeš gore i da bude manjka turnira, osim ako nisi top igrač, imam školovanje i ovdje pa mislim da mi to ne bi bilo potrebno. Uvjeti s nekom jakom ekipom mogu biti bolji zbog puno terena i igrača, ali opet, treba otići u Ameriku i biti gore”, istaknuo je.

Kako ide dalje, na red dolaze novi mečevi i dvoboji s protivnicima kojima ne fali iskustva, a 19-godišnji Splićanin tu je postavio jednu letvicu koju bi volio preskočiti.

“Nekako mi je uvijek u tenisu bio cilj ući u Top 100, glupo bi možda bilo reći da je cilj osvojiti Grand Slam turnir jer tko ne bi htio osvojiti Grand Slam turnir. Volio bih ove godine biti oko 500. mjesta i onda se lagano spuštati, da kroz tri ili četiri godine budem među prvih 100. Ako bi to bilo koju godinu prije, onda super, a ne bih se bunio ni na koju godinu kasnije. To bi bilo ostvarenje mojeg cilja, a naravno, onda i još niže na ljestvici, što bolje mogu”, zaključio je Luka Mikrut u svojoj priči u ranoj fazi sezone koja mu je prva puna seniorska nakon što se novoj fazi u karijeri već okrenuo lani.