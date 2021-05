NOVI HRVAT U KUĆI SLAVNIH: Veliki trener naših korijena napokon će biti primljen među legende

Hrvatska košarka nakon Krešimira Ćosića (1996.) , Dražena Petrovića (2002.), Mirka Novosela (2002.) i Dina Rađe (2018) dobiva novog člana Košarkaške kuće slavnih u američkom Springfieldu.

Veliki trener i igrač Huston Rocketsa Rudy Tomjanovich će tako nakon 15 godina čekanja napokon dobiti najveće priznanje u svjetskoj košarci.

Tomjanovich je u kuću slavnih odabran 2020, ali je ceremonija proglašenja odgođena do svibnja 2021 zbog zaraze korona virusom.

Košarkaške legende

Rudy Tomjanovich je odabran uz Kobea Bryanta, Tima Duncana i Kevina Garnetta, a događaj će se sada održati od 13. do 15. svibnja 2021. u zabavnom kompleksu Mohegan Sun u Connecticutu. U priopćenju Kuće slavnih kaže se da ovaj kompleks može funkcionirati kao “mjehur”.

Tomjanovich je porijeklom iz Like preciznije iz Krivog Puta, a rođen je u Americi u Michiganu 1948. godine.

