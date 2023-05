NOVI HRVAT NA PRAGU UEFE! Bobanu se smiješi društvo, čeka drugog velikog Vatrenog

Hrvatska je već godinama sjajna na terenu, s velikim uspjesima iz razdoblja s Ćirom Blaževićem na klupi, kasnije s kontinuitetom koji su držali drugi izbornici, a sada i sa sjajnim rezultatima dok na klupi glavnu riječ ima Zlatko Dalić. No, sjajno ide i u uredima na velikoj nogometnoj sceni, s novim priznanjem koje se smiješi jednom od nekadašnjih hrvatskih aduta s terena.

Nakon što se u Uefi kao važni suradnik predsjednika Aleksandra Čeferina već etablirao Zvonimir Boban, sada je na pragu dužnosti u krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji i drugi velikan iz generacije Vatrenih u kojoj je Boban bio kapetan.

Nova uloga u kojoj bi Boban dobio društvo smiješi se Aljoši Asanoviću, a detalje o onome što bi ga u krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji čekalo približile su Sportske novosti.

Nekada suigrači na terenu u dresu hrvatske reprezentacije, Boban i Asanović ponovno bi bili zajedno, ovog puta s Asanovićem u ulozi konzultanta, čovjeka koji pomaže u nogometnim pitanjima u Uefi, donose SN.

Bio bi to za bivšeg velikog aduta Vatrenih u sredini terena novi nogometni posao, nakon što je nakon završetka igranja karijeru u svojem sportu nastavio graditi kao trener, ali bavio se i drugim poslovima.

Legendary midfielder Aljosa Asanovic seems to be another Croat under contract in UEFA. He is posing together with Zvonimir Boban pic.twitter.com/emJw2sr5dw

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) May 16, 2023