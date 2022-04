NOVI DETALJI BRUTALNOG UBOJSTVA NAŠEG RUKOMETAŠA: Kakva je veza vlasnika noćnog kluba i ravnatelja bolnice?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Otkrivaju se novi detalji očito brutalnog ubojstva hrvatskog rukometaša Denisa tota u Skopju. On je, podsjećamo, brutalno do smrti pretučen ispred jednog nočnog kluba.

Iako se isprve pričalo da je preminuo usred poslljedica srčanog udara, to nije bila istina, policija je krenula s istragom, a oglasilo se i Državno odvjetništvo Sjeverne Makedonije. Uhapšene su dvije osobe, momak i djevojka, a jedna osoba je u bijegu.

Ovo ističe RTL koji je kontaktirao s glavnim tužiteljom ove zemlje, Gavrilom Bubevskom. On kađe, „kako su njegove posljednje informacije da se još uvijek traga za čovjekom koji je započeo gužvu. Ta je osoba zadala prvi udarac rukometašu, koji se nije ni branio, a poslije su muška i ženska osoba udaralo. Nesretnog rukometaša nogama u glavu„…

Prva informcija o srčnom udaru došla je iz bolnice i to stvara dojam da se možda pokušalo zataškati cijeli nesretni slučaj.

No, prigodom obdukcije viđene su ozljede glave, pa se zavrtila priča o eventualnom zataškivanju slučaja, a prčalo se da je vlasnik noćne kluba i prijatelj s ravnteljom bolnice. Za RTL Bubevski kađe:

“Mislim da nije bila nikakva namjera zataškati sve, uopće. Samo splet okolnosti. Mislim da je bila loša medicinska procjena i stojim pri tome”.

Uglavnom, istraga traje, a osumnjičeni trojac bi za ubojstvo mladog sportaša mogao biti kađnjen robijom od pet do 20 godina.