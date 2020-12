NOVE POHVALE: Modrić je zaslužio ostati, argumenti su sve jači!

Luka Modrić i dalje čeka na rješenje svojeg statusa u Real Madridu. Ugovor hrvatskog reprezentativnog kapetana s madridskim klubom istječe na završetku sezone, a još uvijek nema odgovora na pitanje namjerava li Real zadržati Modrića.

Dok ta neizvjesnost traje, kapetan Vatrenih u Španjolskoj često dobiva pohvale za svoj ovosezonski učinak u Realu. Sezona je već donijela i dosta šokova, zbog toga se ‘na meti’ našao trener Zinedine Zidane, no Modrić svoj posao na terenu redovito obavlja odlično.

Koliko dobro to ide? Na to je u svojem izdanju na početku novog tjedna pozornost skrenuo španjolski sportski dnevnik As, koji ističe da je Modrić potreban Realu i da je svojim predstavama pokazao kako bi trebao ostati u dresu madridskih Bijelih.

Između ostalog, As ističe značajnu Modrićevu minutažu, ističući da je ove sezone četvrti po redu u momčadi po vremenu provedenom na terenu. Dakako, to je velika stvar ako uzmemo u obzir da je hrvatski reprezentativni kapetan u rujnu proslavio 35. rođendan.

Španjolski list skreće pozornost i na Modrićevu tjelesnu pripremu u kojoj vodi računa o svim detaljima, a kao argument za ostanak tu je i anketa u kojoj se 89 posto čitateljica i čitatelja Asa koji su dali svoj glas izjasnilo da je kapetan Vatrenih zaslužio novi ugovor u Realu.

Sve što Modrić ove sezone pokazuje sugerira da je španjolski list na dobrom tragu, na to ukazuje učinak na terenu kojim hrvatski reprezentativni kapetan privlači pohvale, no odgovora hoće li ostati još nema s obzirom na to da nema ponude Reala koja bi mogla dovesti do rješenja ove priče.