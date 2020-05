Nove gostujuće pobjede Borussie Dortmund i Bayer Leverkusena! Mladi Havertz ispisao povijest

Borussia Dortmund prošla je u 27. kolu teško gostovanje kod Wollfsburga i slavila s 2:0 i ponovno se približila Bayernu na dva boda. Strijelci za novo slavlje Borussie bili su Guerrero u 32. i Hakimi u 78. minuti. Josip Brekalo je za domaćina igrao od 64.minute.

U drugom derbiju kola Bayer Leverkusen je kao gost slavio kod druge Borussie one iz Mönchengladbacha s 3:1 čime je Leverkusen prestigao Borussiu M na trećem mjestu ljestvice Bundeslige.

Za goste su zabili Kai Havertz (7, 58-11m) i Sven Bender (81), dok je pogodak za domaći sastav zabio Marcus Thuram (52).

Opet je briljirao mladi veznjak Kai Havertz koji je s dva gola Apotekare doveo do velika tri boda. Stoga ne čudi što je ovaj mladić na oku dva engleska velikana Liverpoola i Mancehester Uniteda.

S dva današnja gola Havertz je izjednačio strašan bundesligaški rekord Klausa Fischera, koji je prije 21. rođendana postigao 34 gola u najjačem razredu njemačkog nogometa. Fischer je karijeru završio s 268 bundesligaških golova i drugi je na ljestvici svih vremena.

