Novak u finalu Wimbledona: Psovao na publiku, mučio se s očima, a pamtit će se i jedna čudna situacija

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Novak Đoković će u nedjelju imati priliku osvojiti svoj osmi Wimbledon i 24. Grand Slam karijere. Srbin je danas u polufinalu lagano pomeo Talijana Jannika Sinnera, bilo je 6:3, 6:4, 7:6…

Đoković je nešto sporije ušao u prvi gem ovog meča. Dopustio je protivniku dvije break lopte, spasio ih je, da bi potom on Sinneru oduzeo servis i došao je do prednosti.

Talijan je samo još jednom zaprijetio Novaku u prvom setu. Novak u trećem gemu drugog seta ponovo dolazi do breaka, a da bismo zatim u četvrtom gemu vidjeli dosta kontroverznu situaciju i oduzet poen Novaku zbog ‘ometanja’ pri udarcu loptice.





Izborio još jedno finale

Imao je Sinner šansu vratiti servis. Došao je do break šanse, ali Novak je evidentno najbolji kada je najpotrebnije i ponovo se spasio.

Do kraja drugog seta Đoković je mnogo sigurniji na servisu. Priveo je i ovaj dio igre u svoju korist sa 6:4 za 2-0 u setovima.

Đoković propušta tri break lopte u trećem gemu trećeg seta. Činilo se kako će u tom trenutku završiti posao u meču, no od 0-40 Sinner dolazi do gema i spašava se.

Potom se igralo dosta sigurno na obje strane sve do 10. gema. Sinner je imao dvije set lopte, ali Đoković je najbolji na svijetu i uspjeva se izvući na nevjerojatan način.

Negodovanje publike Nole je ispratio psovkama, ali na kraju je, vidjeli smo to već dosta puta, sve to iskoristio u svoju korist. Treći set je otišao u tie-break, a tamo je Đoković skoro nepobjediv. Završio je treći set u svoju korist sa 7:6 (7-4), mučio se nešto s očima, bio je mini-break zaostatka, ali Talijan nije to iskoristio…

Đoković će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev.