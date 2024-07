Novak svog hrvatskog djeda ne spominje: ‘Srbin nikad nisam bio, samo Jugoslaven ili Hrvat’

Autor: GIŠ

Priznavali mi to mi ili ne sudbine Hrvata i Srba na ovim prostorima isprepletene su već stoljećima, no zbog raznih ružnih događaja tijekom tog vremena, koja su kulminirala velikosrpskom agresijom na Hrvatsku početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, u Hrvatskoj nije baš najpopularnije otkrivati svoje srpsko podrijetlo, a ništa bolje nije ni s istočne strane granice, gdje se ne govori kako ti je neki od predaka Hrvat.

Jedan od možda najboljih primjera takvih odnosa je Novak Đoković kojem odlično opet ide u Wimbledonu. Novak je rođen od majke Dijane i oca Srđana, a na kraju je Đoković je ispao najbolji srpski tenisač, a vjerojatno i sportaš u njihovoj modernoj povijesti. Otac Srđana Đokovića Vladimir porijeklom je s Kosova, dok je po majčinoj strani njen otac Zdenko Žagar po nacionalnosti je Hrvat, nastanjen u beogradskom kvartu Čukarica.

“Po nacionalnosti sam Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. U istom mjestu je rođena i moja bivša supruga, Novakova baka. Tamo smo se i upoznali. Bili smo vojnici koji su došli da služe. Ja sam došao u Beograd, a ona je još išla u školu pa smo se kasnije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Ja sam uvijek govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, nikad nisam bio Srbin”, ispričao je jednom Žagar, koji nije više u kontaktu s njegovom kćerkom Dijanom nakon razvoda od njene majke.

Prepoznao ga Hrvat

Sam početak teniske karijere Novaka Đokovića neraskidivo je vezan za još jednog Hrvata Nikolu Pilića, koji je na početku Novakove karijere jednostavno dao mladom talentu mogućnost treniranja na njegovoj akademiji, iako su Đokovićevi tad imali problema s financijama. Novak je prvi nastup na glavnom ATP turniru izborio u Umagu, a na samom početku karijere uzori su mu bili Ivan Ljubičić i naravno Goran Ivanišević.

“Među hrvatskim tenisačima imam neke od najboljih prijatelja. Od prvog dana smo se trudili da naš odnos bude više od pukog pozdrava. Naš je odnos iznimno prijateljski. Ivan Ljubičić jedan je od najboljih prijatelja u tenisu. Doživljavam ga i kao učitelja koji mi je pomogao da se probijem u početnom razdoblju karijere, a i kasnije su mi znali pomoći njegovi savjeti”, rekao je jednom o Ivanu Novak.

“Imam zaista lijep i prijateljski odnos s Bornom Ćorićem i s Marinom Čilićem. Taj odnos traje dugo, s Marinom, logično, duže, desetak godina”, pričao je i o drugim našim tenisačima Đoković, koji je za svojeg sad bivšeg trenera izjavio: “Goran je bio jedan od mojih idola kada sam odrastao. On je bio apsolutni heroj svih tenisača u regiji i svi smo navijali za njega i pomno ga pratili.”









Hrvati su moji

Ipak jedna od izjava koja je najviše uzburkala duhove u Srbiji je ona Novaka Đokovića o navijanju za Vatrene tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada je morao cijeloj srpskoj javnosti objašnjavati svoju zbog čega je to izjavo, a svi su naravno previdjeli činjenicu kako je Noletu život oduvijek ispunjen i Hrvatima, za koje je rekao kako osjeća da su njegovi.

“Znam da su ratne rane svježe, razumijem ljude koji nemaju isti stav poput mene prema susjedima. Neki mediji u Srbiji jako su me osuđivali jer sam podržao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali mi nije smetalo. Takve stvari svjesno radim, znam da sa svojim utjecajem, statusom i imenom mogu doprinijeti uzajamnoj podršci. Uostalom, koga ću podržati ako neću Hrvatsku? Naprosto osjećam da su Hrvati moji. Znam da će to nekima smetati, poštujem to, ali nadam se da i drugi poštuju moj izbor”, objasnio je tada Nole.









I tako okružen Hrvatima Novak Đoković došao je do trideset i sedam ljeta, prošlih sezona pod Goranom Ivaniševićem igrao je možda i najbolji tenis života, a sad ipak u smiraj velike karijere pokušava ponovno pronaći svoj ‘zen’, koji bi mu možda mogao pomoći potražiti još jedan od njegovih Hrvata.