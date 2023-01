NOVAK I NAVIJAČI ‘LUDUJU’ U AUSTRALIJI! Đoković do desetog naslova na Australian Openu

Finale Australian Opena u nedjelju donijelo je susret Novaka Đokovića i Grka Stefanosa Tsitsipasa, a Nole je dominantno pobijedio s 3:0 u setovima i osvojio turnir po deseti put.

Iako se činilo kako će Đoković imati nekih problema na turniru, govorilo se da je ozlijeđen, Đoković je tijekom turnira samo dizao svoju igru i na kraju premoćno osvojio prvi Grand Slam sezone.

Đoković je prvi set riješio u svoju korist dosta lako 6:3, da bi u drugom setu Tsitsipas došao do tie-breaka, ali i tamo je Nole bio bolji 7:6 (4).

Treći set Tsitsipas je dogurao 5:6 za Đokovića i servirao je za ostanak u finalu, ali Nole je napravio break je opet do tie-breaka, ali dalje nije mogao i nakon 7:6 i moglo je početi veliko slavlje Srbina i njegovih navijača.

Psovke i ludilo navijača

Novak je i na ovom meču ratovao protiv gledatelja koji, su smatrali kako uzima previše vremena za servis te su počeli zviždati, a onda je Srbin poludio.

“Je*em li vam mamu u pič*u svima”, počastio je Novak još jednom navijače na Australian Openu.

Look at the passion from Djokovic shortly after saving set point 😤 pic.twitter.com/yKHdY44Ttf

Uz Đokovića sretni su i njegovi navijači, kojih podosta nije uspjelo uči u Rod Laver Arenu, ali su ispred napravili spektakl.

“Jako su sretni sada, to je sigurno. Lijep početak njihovog čovjeka. Samo pogledajte ovu podršku. Ovo je izvanredno”, rekao je komentator Eurosporta.

Just look at the support for Novak Djokovic outside Rod Laver Arena 😲🇷🇸 pic.twitter.com/0hXwWJKWZY

— Eurosport (@eurosport) January 29, 2023