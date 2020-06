Novak Đoković u meču dana slavio protiv Borne Ćorića

U Zadru se pod svjetlima reflektora odigrao najiščekivaniji meč prvog dana Adria turnira u Zadru na terenima na Višnjiku. Na glavnom stadionu igrali su prvi hrvatski i prvi srpski reket, Borna Ćorić i Novak Đoković u dvoboju skupine A. Novak Đoković je s 2:0 u setovima(4:1, 4:3) slavio protiv Borne Ćorića i najjačem meču dnašenjeg prvog dana turnira u Zadru.

Ćorić- Đoković 1:4. 3:4

Drugi set

Novak je bio prejak i presiguran u tie breaku(7:1) i odnio je pobjedu protvi našeg Borne Ćorića. Nadali smo se da sve može otići u treći set no prvi igrač svijeta ipak nije tako mislio.

Ćorić je sjajno napao i došao do 0:30, no Đoković je još jednom pokazao koliko je čvrst i menatlano jak te je situaciju mirno rješio za novo izjedančenje u gemovima 3:3. Drugi set odlučit će tie-

break.

Đoković je fantastično otvorio gem i odjurio na 0:40 i četiri break lopte, no Borna sjajnom igrom ipak uzima gem i vodi s 3:2. Pritisak sad prelazi na Đokovića.

Još jedan gem uzima Novak Đoković, Borna je sada mora ostati smiren i probati uzeti svoj servis gem jer bi gubiatak istog značio i kraj nadanja u pobjedu.

Novak je odmah uzvratio. Bez izgubljenog poena vraća break i set u normalu. Ćorić se ponovno vratio pogreškama, Đoković je puno mirniji u izmjenama.

Najbolji gem Ćorića i break za našeg najboljeg tenisača ! Bio je jako agresivan i nije griješio, a konačno je Đoković malo pogriješio i Borna je poveo s 2:0.

Borna vodi na početku drugog seta. Đoković je poveo 15:30 no Borna se izvukao i uzeo prvi gem.

Prvi set

Sigurno i autoritatovno Đoković je uzeo i četvrti gem za prvi set protiv Ćorića. Bornu su koštale brojne neprisiljene pogreške što protiv Đokovića znači samo jedno, put prema porazu.

Konačno je i Ćorić uzeo svoj prvi gem! Bornina igra i dačlje je nesiguurna no uspio se primiriti i uzeti svoj početni udarac i probiti led.

Novak je sigurno nastavkio igrati na svom servisu i bez puno problema uzeo još jedan gem i sigurno odjurio na 3:0. Borna radi previše neforsiranih pogrešaka da to najbolji svjetski reket ne bi iskoristio.

Ćorić je odmah na svom prvom servisu upao u probleme, Đoković je poveo s 0:30, pa je nanizao tri poena zaredom za 40: 30, no ipak je na kraju Đoković nakon nove dvije greške Borne stigao do breaka i vodstva 2:0.

Đoković je uzeo prvi gem uz dosta poteškoća. Ćorić je odmah stigao do izjednačenja i break lopte, s obzirom na to da je na turniru pravilo da se kod 40-40 igra za gem, no nije dobro ispratio kratku loptu Đokovića i poslao je loptu u aut i gem je pripao Đokoviću.