Novak Đoković potpuno izgubio živce: ‘Začepite i naučite se poštovanju, tišina!‘

Novak Đoković opet je imao obračun s navijačima. Srpski tenisač često ulazi u konflikte s publikom i nije to vijest sama po sebi, ali inače se to događa tijekom mečeva kada najbolji svjetski tenisač reagira na provokacije s tribina. Ovoga puta s publikom se sukobio nakon meča.

Srbija je u četvrtfinalu Davis Cup ogleda protiv Velike Britanije s glatkih 2:0 u Malagi izborila plasman u polufinale, a Đoković je tijekom cijelog meča protiv Camerona Norrieaja vodio rat s tribinama. Ipak, do najžešćeg je konflikta došlo po samom završetku meča.

Prvo je publici pokazao tri prsta, a tijekom pobjedničkog intervjua na terenu navijači su se primili bubnjeva i drugih instrumenata kako bi ga omeli i nadglasali što ga je izbacilo iz takta.

Krenuo je Đoković navijače utišavati, a onda mu je netko oštro dobacio: ‘Ušuti!’

Đoković nije ostao dužan:

“Ne, vi začepite. Morali biste naučiti kako poštovati igrače, kako poštovati ljude. Začepite, tišina.”

Drama. 😮

🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:

Novak replied: “Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet.” pic.twitter.com/SNNsCcxtSn









