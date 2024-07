Novak Đoković podigao glas: ‘Nikome neću dozvoliti da me ponižava i omalovažava’

Meč 2. kola Wimbledona zmeđu Novaka Đokovića i Britanca Jacoba Fearnleyja obilježile su provokacije s tribina. U jednom trenutku meča Đokovića je naljutio jedan gledatelj na tribinama u plavoj majici, koji je očito nešto dobacio srpskom tenisaču, a ovaj se požalio i supervizoru i pokazao na njega prstom. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Iako su nadležni reagirali gledatelj je ipak ostao na tribini, a Đoković je u meču slavio s 3:1 u setovima i izborio nastup u trećem kolu Wimbledona, a tamo će ga čekati Australac Aleksej Popyrin.

“Nije me htio pogledati kada sam mu se obratio, gledao je u telefon. Meni se skoro svaki meč događaju situacije koje su nepoželjne. U 95% situacija ja to toleriram. To je nešto sasvim normalno. Ljudi su tu, platili su kartu, strastveni su i žele da protivnik pobijedi i ti da ispadneš. To je stvar osobnog izbora i njihovo pravo. Ali kada netko prijeđe granicu sportskog ponašanja, tada reagiram. Takav sam cijeli život i bit ću takav do kraja karijere”, rekao je Đoković.

Đoković podigao glas

Kaže Đoković kako se nije sada prvi put suočio s ovakvom reakcijom. “Neću dozvoliti da me netko provocira, ponižava i omalovažava. Svakoga ću pogledati u oči i mirno ću spavati”, dodaje srpski tenisač.

“Kada se nekome ovako suprotstavim, zanimljivo je kako velika većina, skoro svi, samo spuste glavu. Svatko je hrabar kada pažnja nije na njemu ili na njoj”, zaključio je tu temu Đoković.

Srpski tenisač u Wimbledonu lovi svoj 25. Grand Slam naslov, kao i osmi u All England Clubu. Posljednju titulu osvojio je 2022. godine, a prošle godine izgubio je meč za naslov od Carlosa Alcaraza u pet setova.