NOVAK ĐOKOVIĆ DOBIO PLJUSKU USRED BEOGRADA: Za finale Australian Opena revanširao mu se Karacev

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je to pravi revanš, i to usred njegovog Beograd. Naime, prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković nije se uspio probiti do finala domaćeg ATP turnira Srbija Open u Beogradu, jer ga je u subotnjem polufinalu svladao Rus Aslan Karacev (ATP – 28.) sa 7-5, 4-6, 6-4. Za naslov će se boriti protiv boljeg iz polufinalnog dvoboja Japanca Tara Daniela (ATP – 126.) i Talijana Mattea Berrettinija (ATP – 10.).

Karacev je prije dva mjeseca izgubio od Đokovića u polufinalu Australian Opena, ali na zemljanoj podlozi u teniskom centru Novak Rus je slavio nakon maratonske borbe koja je potrajala tri sata i 25 minuta.

Đoković je uspio nadoknaditi set i ‘break’ zaostatka u drugom (2-4), ali je Karacev ‘breakom’ u sedmom gemu odlučujućeg seta stvorio ključnu prednost. Rus koji je prije godinu dana bio izvan kruga 250 najboljih tenisača svijeta, ove je sezone već osvojio turnir serije 500 u Dubaiju, a ovo će mu biti drugo finale u karijeri.