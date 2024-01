Novac ih je posvađao, bivši Vatreni nikako nije oprostio ocu veliku izdaju

Autor: Andrija Kačić Karlin

U vrhunskom sportu okreće se enorman novac. Sportaši koji dolaze do vrha zarađuju nekoliko stotina, čak i nekoliko tisuća puta više od običnog svijeta. Novac pokreće svijet, a sport ga stvara. To je barem svima jasno. No, u situacijama kada novca ima mnogo velike su šanse da se i nevolje množe…

Ovo je kratka priča kako novac kojeg zarađuju sportaši utječe na njihove obitelji, lak i svakodnevni život. Isprve možemo zaključiti, nije im lako. Osobno, poznajemo nekoliko sportaša koji se šetaju kroz ulice rodnog grada doslovce maskirani, neprepoznatljivi, sve kako bi izbjegli „žicanje„ nivaca, poslovne prijedloge i slične pokušaje obmane…

Ali, obmana ima i u romantičnim vezama, prijateljstvima, poslovnim odnosima. Sportaši su svojevrsni cilj, meta, iz prozaičnog razloga. Zarađuju veliki novac. Njima se brakovi raspadaj, između ostalog, zbog podjele imovine, nesloge, sebičnosti i čega već ne, sve što ima veze s novcem.

Veliki novac može stvoriti i probleme

Ima tu trakavica na sucu, po medijima, iznosi se se prljav veš. Nekako smo na sve to več navikli. Kao i na ovaj zadnji slučaj bivšeg tenisača Gorana Ivaniševića i njegove odavno bivše supruge Tatjane Dragović. Običnom svijetu to je teško shvatljivo, no sportaši nisu – običan svijet.

Novac njedri i nasilje, pa se i bijeg naše tenisačice Mirjane Lučić-Baroni od oca svojedobno tumačio i na materijalistički način. Kako bilo, obitelj se raspala, Mirjana je s majkom pobjegla od oca u Sjedinjene Američke Države, točnu istinu nikad nečemo saznati. Mirjana je oca Marinka optužila za maltretiranje koje je bilo i fizičko, s udarcima koji su dolazili, a kako bi spasila sebe i dio obitelji koji je bio uz nju, taj spas tražili su daleko od domovine.

Nekako potiho se u nas spominje priča i o obitelji čuvenog nogometaša Ivana Perišića. Čiji se otac, kako sam priznaje, ubog loših poslovnih poteza poprilično zadužio. Sin mu je pomagao, ali je sve to neminovno utjecalo na njihov odnos. I nismo mi tu da sudimo ili optužujemo, spominjemo to tek kao primjer kako nije lako ni posjedovati novce… Otac Ante jednom prigodom nam je rekao:

Ivan se odrekao tate

“Mogao bih ja sada kukati o ljudima koji su meni ostali dužni, koji su me prevarili za veliki novac, ali neću, nisam takav čovjek. Za sve što mi se u biznisu dogodilo sam sam kriv. Nisam bio dorastao nekim situacijama, krivo sam procijenio određene momente, i već godinama zbog toga ispaštam. Znam ca sam i ja krivac što je Ivan zbog njega i njegovih poslovnih problema pristao sa 17 godina otići u inozemstvo. Teška je to bila odluka, ali za obitelj je bilo najbolje da Ivan ode u Sochaux. Da se u tom trenutku svi maknu od mene i mojih muka. Uvjeti su stvarno bili dobri, Ivan je dobio dobra primanja, a s njim su u Francusku otišli i moja supruga, te kćerka”.









Teško je bilo u javnosti čitati detalje o razvodu našeg košarkaša, Gordana Giričeka i Nataše Gulan. U cijelu priču bila je upletene i kćerka, ali i veliki novac. Gordan je sa sada bivšom suprugom Natašom Gulan počeo živjeti krajem rujna 2001. godine, a vjenčali su se 11. prosinca 2003. u Orlandu. U ožujku 2004. godine dobili su kćer Laru. Nataša i Gordan zajedno su živjeli do 3. kolovoza 2004. godine, a on je dva tjedna poslije podnio tužbu za razvod braka te je tvrdio da je Nataša ostavila njega i otišla s djetetom jer nije htio kupiti stan njezinoj majci.

Sud je imao pune ruke posla. Po presudi Nataši je pripalo 102.500 dolara, ali dobila je tek 130 tisuća kuna jer je izgubila parnicu o podjeli bračne imovine pa je morala platiti nešto manje od 400 tisuća kuna troškova. Nataša je tvrdila da zajednička bračna i izvanbračna stečevina iznosi oko milijun i pol dolara, ali taj je spor izgubila.

Tata Lučić upravljao s novcem

Sjetili smo se i ovoga slučaja. Početkom 2001. godine bivša manekenka Tatjana Mrduljaš pokrenula je parnicu protiv Silvija Marića, tražeći dio njegove imovine. Tatjana je tvrdila da je zbog Silvija zapostavila svoju manekensku karijeru. Objašnjavala je kako je zbogm Marića prestala prihvaćati poslovne ponude i potpuno se posvetila njemu i njegovom ritmu života.









Kada je došlo do prekida veze, Tatjana je tražila od nogometaša 12 milijuna kuna, pola stana u Zagrebu, te pola Mercedesa. Silvio Marić na tužbu je reagirao vrlo energično optuživši svoju bivšu djevojku da nema duše, te da će novac radije zapaliti, odnosno dati siromašnima. Pravu istinu, epilog ne znamo, navodi se tek da su se Silvijo i Tatjana nagodili izvan suda, te da je njoj pripalo milijun i pol kuna.

Posljednjih mjeseci pisalo se dosta i o slučaju Luke Dončića i njegove parnice s rođenom majkom oko prava na “ime Luka Dončić”, samim tim i na obilati dio financijskog kolača, sigurno je da se često događaju i zavade u obitelji kad veliki novac kapne, nažalost…