NOVA ZVIJEZDA RB SALZBURGA: ‘Nadam se da ću jednoga dana istrčati na Poljudu u dresu Hajduka’

Jedan od mladih Vatrenih koji je u 2021. godini doživio pravu eksploziju u reprezentaciji i njegovom klubu Red Bull Salzburg je mladi 19-godišnji Luka Sučić, koji je i debitirao za A reprezentaciju.

Tako je Sučić dao intervju za Germanijak u kojem se osvrnuo na uspješnu godinu i otkrio kakve su mu želje u 2022. godini.

“Bilo je puno lijepih trenutak u ovoj godini. S klubom sam igrao Ligu prvaka, redovito sam nastupao za mladu reprezentaciju ali taj trenutak kada sam ušao u igru umjesto Kramarića, to je uvjerljivo najljepše što mi se dogodilo i ono što ću pamtiti čitav život”, rekao je Sučić.

Samo Hajduk

“Želimo dvostruku krunu s klubom, a u Ligi prvaka ćemo vidjeti. Sve je moguće. S mladom reprezentacijom želim da nastavimo u istom ritmu u kojem smo bili u prošloj”, rekao je Luka i otkrio najveću želju u 2022. godini:

“Svjetsko prvenstvo u dresu Hrvatske je nešto van svih kategorija. Osobno sam spreman napraviti sve da to i bude tako, izbornik je taj koji će odlučiti”, pa otkrio kako prati HNL i u kojem bi domaćem klubu želio igrati:

“Hajduk Split. To je klub za kojeg navijam. Samo Hajduk. Nadam se da ću jednoga dana istrčati na taj Poljud u dresu Hajduka. To je san za koji živim”, rekao je Luka Sučić.

🟥⬜️ Luka Sučić: His 1⃣st #Croatia cap! ✅









📈 How highly do you rate the young midfielder?#BeProud #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/RAl1xid58m

— HNS (@HNS_CFF) October 12, 2021