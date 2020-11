NOVA ŽESTOKA PORUKA HRGOVIĆU : ‘Ja imam ništa, ali sve što imam unijet ću u ring!’

Alen Babić priprema se za meč protiv protiv britanskog boksača Toma Littlea protiv kojeg će u subotu u Wembley Areni u Londonu tražiti svoju šestu pobjedu u isto toliko nastupa u profesionalnoj teškaškoj karijeri. Babić razmišlja o Littleu, ali u mislima je i Filip Hrgović, s kojim nastavlja javnu verbalnu razmjenu udaraca.

Dok se priprema za svoj subotnji meč, Babić se dotaknuo mogućnosti da se sretne s hrvatskim rivalom. Tu mogućnost su nedavno otvorile Hrgovićeve riječi da ne bi odbio taj meč.

‘Ovo je prvi put da ja čujem za bilo kakav Hrgovićev interes za tu borbu. Nitko nas u tom smislu nije kontaktirao, niti mene niti mojeg menadžera, s bilo kakvom ponudom. Ako on želi tu borbu, imat ćemo je’, rekao je Babić za Sky Sports, a prenio je Večernji list.

‘Obojica smo iz iste, male, zemlje, a zbog naše borbe tisuće klinaca počele bi boksati, no on to sabotira. On priča da je najbolji na svijetu i takve stvari, a nije se borio ni sa kim ozbiljnim. Kada pogledate njegove protivnike, imao je dosad lošu profesionalnu karijeru’, nastavio je Babić.

‘Ja sam uvijek govorio da je Hrgović dobar boksač, ali on nikad nije pokazao da me poštuje. Bio sam njegov glavni sparing partner, radio sam noćne smjene i išao sam sparirati s njim, a nikad mi nije rekao hvala. No, srest ćemo se mi u ringu. Oni su nasilnici. Imaju puno novaca, a ja imam ništa, no sve što imam unijet ću u ring. Hrgović i ja ćemo se sresti u ringu i oni to znaju’, zaključio je Babić, koji je u najavi svojeg novog meča odbio i verbalni udarac Hrgovićevog promotora Nissea Sauerlanda da će ga Little svladati.

‘Ako to tako ne bude, ako me Little ne uvede u probleme, tada mi se Filip može ispričati. Ja njima očito predstavljam glavobolju jer ih stalno izazivam na borbu i to ću nastaviti činiti. Želim da svi poklonici boksa vide Hrgovića kako pada jer su toliko zapeli i nitko ih ne voli u Hrvatskoj’, zaključio je Babić.