NOVA TRAGEDIJA U SPORTU: Bivši igrač Liverpoola doživio srčani udar

Mark Gonzalez, bivši igrač Liverpoola i CSKA doživio je srčani udar u 36. godini života.

Gonzalez je karijeru završio 2019. godine, a najbolje dane je proveo u Rusiji gdje je s CSKA osvojio dvije titule prvaka i dva ruska Kupa.

U Liverpool ga je doveo Rafa Benitez 2005. godine iz Albacetea za 2.25 milijuna eura.

We’re sending all of our best wishes to former Red, Mark González, who is recovering after suffering a heart attack.

Everyone at the Reds wishes you a quick recovery, Mark 🔴 pic.twitter.com/JuPs85vwtq









— Liverpool FC (@LFC) March 12, 2021