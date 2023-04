NOVA TRAGEDIJA NA RELIJU, DVA POGINULA! Nakon stradalog Irca u Zagorju, opet užas: ‘Nikad vas nećemo zaboraviti!’

Definitivno, ovo nisu sjajni dani za reli sport. Svega nekoliko dana nakon tragedije u Zagorju u kojoj je smrtno stradao Irac Craig Breen, nove vijesti o smrtnom slučaju, štoviše dva, stižu iz Španjolske.

Dakle, na reliju Rally Villa de Tineo, koji se održavao u španjolskoj regiji Asturiji, život su izgubili vozač Julio Cesar Castrillo i njegov suvozač Francisco Javier Alvarez.

Naime, do tragedije je došlo nakon što su izgubili kontrolu nad svojim automobilom te se velikom silinom zabili u stablo pored staze. Izvještaji govore da su obojica preminula nedugo poslije nesreće.

Zanimljivo, bili su to jako iskusni vozači. Obojica Španjolaca s više od 20 godina iskustva u reli utrkama bili su iz Ovieda, također rodnog grada i F1 vozača Fernanda Alonsa, koji je putem društvenih mreža izrazio žaljenje zbog tragedije svojih sugrađana i izrazio sućut obiteljima poginulih relijaša.

Oglasio se i španjolski dvostruki svjetski prvak u reliju, legendarni Carlos Sainz.

Nouveau drame en rallye. Julio César Castrillo et son copilote Francisco Javier Álvarez sont décédés lors de l’ES6 du rallye Villa de Tineo. La DS3 est sortie de la route à très haute vitesse et a tapé des arbres.

