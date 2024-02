Nova pljuska za Hrgovića, ostaje bez meča karijere, pala je odluka

Pojavila se šansa za Filipa Hrgovića, ali na kraju ju nije dočekao. Nije mu išla na ruku posjekotina Tysona Furyja, neće uletjeti kao zamjena, a tako smo se svi ponadali da će dobiti konačno veliku priliku…

Naime, pisali smo da je Tyson Fury otkazao meč protiv Oleksandra Usika zbog posjekotine. Vijest je to koja je odjeknula svijetom, a pogotovo ono što je objavljeno odmah nakon toga, da je jedan od kandidata za Furyjevu zamjenu Filip Hrgović. No čini se da od toga neće biti ništa…

Dakle, pouzdani boksački novinar Michael Benson objavio je na društvenim mrežama da je Turki Alalshikh odlučio da će priredba biti odgođena i da će za ovaj meč biti određen neki novi datum, a svi koji su kupili karte dobit će povrat novca, piše Fight Site.

Takav rasplet događaja jednostavno upućuje na to da Hrgović ipak, barem u ovom trenutku, neće dobiti šansu da postane svjetski prvak. Također, nepoznato je hoće li Furyju biti oduzeta titula, a to bismo trebali saznati u narednom periodu.

Podjećamo, Fury je na jednom od posljednjih treninga tijekom sparinga dobio duboku posjekotinu iznad oka, a čini se da mu je istu nanio Hrvat. Na društvenim mrežama osvanula je snimka na kojoj se vidi kako Fury u jednoj izmjeni dobiva neugodan udarac i potom odlazi prema svom kutu mašući glavom.

A sparing partner bio mu je hrvatski teškaš Agron Smakići, piše Fight Site. Ovaj 33-godišnji Zagrepčanin sparirao je Furyju u sklopu priprema za meč s Usykom jer je boksačkim profilom savršeno odgovarao Britancu da se spremi za meč s Ukrajincem, ali ovakav rasplet nitko nije očekivao.

‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk will be rescheduled for a new date and the Feb 17th card has now been scrapped with tickets to be refunded, His Excellency Turki Alalshikh has announced.









— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 2, 2024