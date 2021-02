NOVA NESREĆA: Stepančić otpao, Hrvatska traži OI bez važnog aduta

Autor: I.K.

Tek što se oporavio i vratio na teren, Luka Stepančić je ponovno ozlijeđen i neće biti na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju.

Kako su javili mađarski mediji, Stepančić je pretrpio ozljedu zbog koje nije mogao igrati za svoj Pick Szeged u pobjedi nad Portom s 35:31 u rukometnoj Ligi prvaka.

Mađari tvrde da je hrvatskom desnom vanjskom stradala ahilova tetiva, a ako se pokaže da je došlo do puknuća, Stepančić će pred sobom imati dug put prema oporavku.

Za sada je objavljeno da hrvatskog desnog vanjskog čeka stanka koja će trajati šest do osam tjedana. To ne ostavlja dovoljno vremena za nastup na kvalifikacijskom turniru koji će biti odigran od 12. do 14. ožujka u pariškom Bercyju.

Umjesto Stepančića, pozvan je Šime Ivić, 28-godišnji desni vanjski njemačkog Erlangena.









Predvođena novim izbornikom Hrvojem Horvatom, Hrvatska će se u borbi za OI sresti s domaćom Francuskom, Portugalom i Tunisom.