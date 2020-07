NORVEŠKI STROJ ZA GOLOVE IZBAČEN IZ KLUBA! Još nije poznat razlog ovog burnog izbacivanja!

Norveški napadač koji je trenutno u Borussiji Dortmund gdje je od siječnja zabio 13 golova nakon prelaska iz RB Salzburga našao se na naslovnicama u potpuno drugačijem svjetlu.

Erling Haaland (19) snimljen je sinoć kako se pokušava obračunati sa zaštitarom jednog noćnog kluba u rodnoj Norveškoj nakon što ga je osiguranje izbacilo van. Što je prethodilo svađi i burnoj reakciji mladog napadača još nije poznato.

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. 🇳🇴🍺 pic.twitter.com/oaeLJUyBMw

