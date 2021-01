NOKAUT U GRADSKOM DERBIJU: Nekadašnji izbornik na teškom iskušenju

Nogometni petak kojim smo dobili uvod u vikend s najjačim europskim ligama prošao je u znaku velikog rimskog derbija koji je ovom prilikom rezultatski bio jednosmjeran. Lazio je na Olimpicu u ulozi domaćina u 18. kolu talijanske Serie A s 3:0 bio uvjerljiv protiv Rome.

Uvjerljivu pobjedu domaćih osigurali su Ciro Immobile (14′) s jednim, a Luis Alberto (23′, 67′) s dva gola.

Ova pobjeda dovela je Lazio na sedmo mjesto prije nastavka kola, sada s 31 osvojenim bodom u sezoni. Roma je treća s 34 boda, no moći će je prestići Juventus koji ima bod manje, ali i dvije utakmice manje nego Rimljani.

Sretni petak imao je i nekadašnji hrvatski izbornik Niko Kovač, koji je na klupi Monaca u 20. kolu francuske Ligue 1 u gostima proslavio 3:2 protiv Montpelliera.

Strijelci za Monaco bili su Kevin Volland (24′) i Wissam Ben Yedder (35′, 61′ – penal). Domaći su tim golovima gubili s 3:0, a do kraja su zakomplicirali situaciju nakon što su zabili Elye Wahi (64′) i Andy Delort (69′), no nisu uspjeli stići do boda.









Monaco se s nova tri boda sasvim vratio u igru u svojoj borbi za vrh ljestvice. Nalazi se na četvrtom mjestu, s četiri boda manje od vodećeg Lyona, uz utakmicu više.

Petak u njemačkoj 1. Bundesligi donio je nastavak velike krize Bayer Leverkusena, koji je u 16. kolu u gostima s 1:0 izgubio od Union Berlina. Jedini gol zabio je Cedric Teuchert (88′), a Tin Jedvaj proveo je cijelu utakmicu na klupi Bayera.

Momčad iz Leverkusena je bez pobjede u prvenstvu sada već mjesec dana, još od slavlja s 4:0 u Kölnu u 12. kolu. U naredne četiri utakmice u ligi došli su samo do jednog domaćeg boda s 1:1 protiv Werdera, a novi poraz udaljuje ih od Bayerna i RB Leipziga, vodećeg dvojca na ljestvici.









Bayer je treći s 29 bodova, drugoplasirani RB Leipzig ima dva boda, a vodeći Bayern četiri boda više, i jedni i drugi s utakmicom manje u odnosu na klub iz Leverkusena.