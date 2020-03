Nogometnu momčad Valencie poharala korona: Gotovo pola ekipe zaraženo!

Oko 35 posto momčadi nogometnog kluba Valencije zaraženo je koronavirusom jer je prije mjesec dana igrala u Milanu utakmicu Lige prvaka protiv Atalante, izvijestila je Valencia u utorak.

“Imamo nove slučajeve među igračima i tehničkim osobljem pozitivne na COVID-19. Nitko od njih ne pokazuje simptome te se nalaze u svojim kućama gdje slijede liječničke upute. U toj kućnoj izolaciji normalno vježbaju prema programu rada”, navela je sedmoplasirana momčad španjolskog prvenstva u priopćenju.

Stoperi Ezequiel Garay (33), Eliaquim Mangala (29) i lijevi bek José Gayá (24) prošli vikend su bili pozitivni na koronavirus, kao i klupski delegat te liječnik.

“Unatoč strogim mjerama prevencije koje je poduzeo naš klub nakon što je 19. veljače igrao utakmicu Lige prvaka u Milanu, području visokog rizika kojeg su proglasile talijanske vlasti nekoliko dana kasnije, posljednji testovi su pokazali kako je neposredna izloženost uzrokovala oko 35 posto pozitivnih slučajeva u našoj momčadi”, navela je Valencia ne otkrivajući tko su novi zaraženi igrači.

Valencia je najpogođeniji nogometni klub u prvoj španjolskoj ligi, jer niti jedan drugi zasada nije izvijestio o bolesnim nogometašima. Nakon utakmice u Milanu bio se zarazio i jedan novinar koji je izvještavao s tog dvoboja te još nekoliko ljudi.

U pokrajini Valenciji je 3. ožujka zabilježen prvi smrtni slučaj u Španjolskoj. Ondje je u utorak bilo 511 zaraženih osoba. Španjolska je došla nadomak psihološke granice od 10.000 oboljelih.

“Htjeli bismo iskoristiti ovaj svoj novi dokaz o visokoj zarazi virusom kako bismo pozvali stanovnike da ostanu u svojim domovima te strogo slijede upute o prevenciji i higijeni”, priopćila je Valencia.

Španjolsko nogometno prvenstvo zaustavljeno je prošli četvrtak na dva tjedna, no izgledno je da će mjera biti produljena na dodatno razdoblje nakon što je vlada u ponedjeljak poručila kako to nije dovoljan rok za suzbijanje epidemije. Do kraja prvenstva ostalo je 11 kola.

Oko 47 milijuna stanovnika Španjolske smije izlaziti na ulice samo kako bi otišli i vratili se s posla, ušli u trgovine s hranom i osnovnim potrepštinama, bolnice i hitne službe, ljekarne, kioske i na benzinske crpke.

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić priključio se u ponedjeljak akciji “Ja ostajem kod kuće” kojim poznate osobe preko društvenih mreža pozivaju stanovnike Španjolske da ostanu u svojim domovima u sklopu pokušaja sprečavanja širenja koronavirusa.

“Htio bih poslati poruku od kuće. Jako je važno da slijedimo upute koje nam se daju. Svi moramo ostati kod kuće. Trebamo iskoristiti ovo vrijeme za aktivnosti s obitelji i pokušati ne razmišljati o drugim stvarima”, rekao je Rakitić koji je prije tjedan dana napunio 32 godine.

“Moramo imati puno povjerenja u osobe koje brinu o nama, prati često ruke i nemati kontakta s drugima. Zajedno ćemo sigurno izaći iz ovoga”, poručio je vezni igrač Barcelone.

Nogometaši Barcelone od petka vježbaju individualno u svojim kućama gdje bi trebali ostati dva tjedna.