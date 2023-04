NOGOMETNA LEGENDA OŠTRO PO SRBINU! ‘Nemam ništa protiv Srba, ali…’

Gubitak prvenstva i ispadanje iz Europe jako je pogodilo navijače legendarnog nizozemskog kluba Ajax i sada se naravno traže krivci za taj podbačaj.

Jedna od legendi kluba i proslavljeni internacionalac Wesley Sneijder tako je svog krivca pronašao u reprezentativcu i kapetanu susjedne nam Srbije i Ajaxa, Dušanu Tadiću.

Tadić ove sezone igra dobro, zabio je devet golova i dodao 19 asistencija u svim natjecanjima, ali Sneijder je poslije susreta prozvao je trenera Johna Heitingu, koji je naslijedio Alfreda Schreudera na klupi.

Sneijder: "I would take Tadic out of the team very quickly. I like Heitinga a lot, but his subs… it's like I am seeing Alfred Schreuder again. Again Tadic has to stay on for 90 minutes. I have nothing against Serbians. I have a lot of Serbian friends, but it's enough!" pic.twitter.com/eKYWam563U

