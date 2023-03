NOGOMETAŠA SA SP-a PRIVELI, OPTUŽEN ZA SILOVANJE! ‘Zbog njega sam bježala iz hotela’, a nije bila jedina

Teška situacija pogodila je jednog nogometaša koji je bio u akciji na Svjetskom prvenstvu u Katru, kako javljaju mediji u Engleskoj. Na meti istražitelja našao se igrač koji je trenutno član kluba u engleskom Premiershipu, a priveden je na ispitivanje zbog optužbi za silovanje.

Igračev identitet nije otkriven zbog zaštite osobnih podataka kako nalaže zakon, ali The Sun piše o drugim stvarima o kojima se za sada zna. Riječ je o istupu žene koja se javila s optužbom za napad koji se dogodio lani u veljači, a sve se zbivalo u Hertfordshireu, na engleskom jugoistoku.

Nogometaš koji se našao pod optužbom je zbog toga bio na višesatnom ispitivanju, a engleski mediji donose da ovo nije prvi takav slučaj u kojem s njim istražitelji imaju posla.

Ranije, ovog igrača iz engleskog Premiershipa su s optužbama za silovanje prijavljivale dvije žene, a u novom slučaju, javila se i treća koja tvrdi da je pretrpjela napad.

Jedna od ranijih optužbi odnosila se na navode da je nogometaš bio nasilan lani tijekom ljetnog odmora na Mediteranu. Tada ga je žena u 20-ima optužila za silovanje, a kako piše The Sun, bilo je to i s nekoliko teških dodatnih detalja iz njezine priče.

Istražiteljima je pričala da je pobjegla iz hotela s pet zvjezdica u kojem je bila odsjela, a sigurnost je potom pronašla kod kuće, vraćajući se obitelji i prijatelja. Žena je pokazivala i fotografije s modricama za koje je tvrdila da su posljedice napada.

Premier League star arrested for two ‘rapes’ quizzed over another sex attackhttps://t.co/Zt3z49nUCR pic.twitter.com/OhhAEos3qW

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 23, 2023