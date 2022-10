NOGOMETAŠ ZARAĐIVAO MILIJUNE, A SAD PREŽIVLJAVA KAO ZIDAR: ‘Kad sam se zaigrao s dvije Ruskinje i kokainom, krenuo je moj pakao’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ponavlja se ta priča o nogometašima, košarkašima, sportašima generalno, a koji se nisu snašli kad su “bačeni” na realno tržište nakon završetak karijere, a u kojem se nikako nisu snašli. Jedan od takvih je i Fabio Macellari...

Taj poznati lijevi bek Serie A nije se baš snašao u “karijeri nakon karijere”, te na sve moguće načine preživljava. Danas 48-godišnjak svoju je karijeru započeo u Pro Sentu 1992. godine, a igrao je za Lecce, Cagliari, Bolognu, ali i Inter za koji je u milijunskom transferu potpisao 2000. godine.

Na vrhuncu karijere vrijedio je 7,5 milijuna eura. No tijekom karijere dok je zarađivao golemi novac nije razmišljao o onome što slijedi…





Živio raskalašeno

“U Bologni sam zbog operacije pauzirao četiri i pol mjeseca, a kad sam se vratio na teren iznajmio sam si jahtu. Tamo su mi se pridružile dvije Ruskinje, bila je luda i divlja zabava”, otkrio je u jednom podcastu.

“No kad su u Bologni saznali za to, raskinuli su ugovor sa mnom”.

U jednom trenutku njegova je karijera otišla u nepovrat.

No nije to bio jedini problem u njegovoj karijeri. Vlasniku Cagliarija priznao je u jednom trenutku da koristi kokain i to u vrijeme dok je igrao za njegov klub. Postao je ovisnik, dosta je novca trošio na drogu, a njegova igračka karijera se počela gasiti…

I tako se vrijeme dok je dijelio svalčionicu sa Ronaldom ili Seedorfom zamijenilo s onim gdje je završio u “seoskoj” ligi, a ubrzo je i prestao s igranjem te počeo zarađivati kao obični, prosječni ljudi.

“Više ne vozim Ferrari i ne jedem u skupim rstoranima. Zadovoljan sam s ovim što imam danas.”, poručuje na kraju.