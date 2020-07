Nogometaš veličao ratnog zločinca Ratka Mladića! Evo kako je reagirao klub…

Autor: N.M./Dnevno

Nogometni skandal potresa susjednu Bosnu i Hercegovinu točnije Republiku Srpsku! Belmin Halillović 23-godišnji obrambeni nogometaš iz BiH i odnedavno član Alfa Modriče izazvao je pravi skandal i vrlo je brzo odstranjen iz tog istoga kluba u bosanskoj Posavini koji se natječe u prvoj ligi Republike Srpske. Klub je BiH raskinuo ugovor zbog poruke u kojoj je igrač veličao ratnog zločinca Ratka Mladića.

Internetom se raširio screenshot njegove poruke na Facebooku u kojoj u majici s motivima Republike Srpske poručuje “živio Ratko Mladić”. Sve se to pojavilo na društvenim mrežama još 11. lipnja.

Halilović se ekspresno obrisao s društvenih mreža, a danas se oglasila i Alfa Modriča s priopćenjem da je Halilović dobio otkaz nakon samo četiri dana zbog nanošenja štete ugledu kluba.

“Zbog kršenja klupske discipline i nanošenja štete ugledu kluba, klub je odlučio raskinuti ugovor s ovosezonskim pojačanjem Belminom Halilovićem. Klub se ograđuje od takvih i sličnih stvari, te od svojih članova zahtjeva da se isključivo koncentriraju na sport i profesionalne obaveze koje nogomet nosi”, stoji u priopćenju Alfa Modriče.

Portal Klix.ba prvi je objavio ovu priču, a glavni protagonist im se javio i ispričao svoju stranu priče te se ispričao za sve.

“Kriv sam i ispričavam se svima koje sam uvrijedio ovom neslanom šalom. Ružno je to što sam napravio, ali nisam nikada imao mrlju u svojoj karijeri. Ne mogu vjerovati što mi se događa”, rekao je Halilović pa je nastavio:

“Prijatelj me izdao za pare. Uvijek smo se šalili, on je, recimo, kao Srbin pjevao pjesmu Halida Bešlića ‘Sarajevo, grade moj’, ali ako je on meni uništio život, ja ne želim njemu. Što se konkretno ovoga tiče, to je bila interna šala. On je meni poslao nešto vezano za Nasera Orića i u nastavku zezancije sam ja njemu poslao ovo za Ratka Mladića.”

Greška je učinjena ali ne želi da njegova obitelj zbog toga ima bilo kakvih problema.

“Ne može me nitko oprati. Ja sam svoj život uništio, obilježen sam za čitav život, ali strah me za moju obitelj. Strepim zbog svojih roditelja. Moja obitelj nije kriva za to što sam ja uradio. Sarkazam je bio u pitanju, neslana šala i sad se ne smijem vratiti u Sarajevo. No, najvažnija mi je sigurnost obitelj. Ispričavam se svima, nisam imao namjeru uvrijediti”, poručio je Belmin Halilović.