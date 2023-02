NOGOMETAŠ PRETRPIO TEŠKI SRČANI UDAR: Oživljavali ga usred priprema, završio na intenzivnoj njezi!

Teške vijesti s tamošnje nogometne scene došle su iz Ukrajine. Oleg Dančenko, 28-godišnji član atenskog AEK-a koji je trenutno na posudbi u ukrajinskoj Zorji Lugansk, doživio je teški srčani udar na treningu za vrijeme priprema u Turskoj.

Dančenku je srce stalo tri puta i morali su ga oživljavati, a u spašavanju života pomogli su austrijski liječnici koji su u blizini bili s defibrilatorom.

Nakon što su liječnici uspjeli stabilizirati njegovo stanje, ukrajinski desni bek prebačen je u bolnicu, na odjel intenzivne njege.

Težinu situacije približila je i objava ukrajinskog prvaka, Šahtara iz Donecka, čiji je Dančenko bio član prije nego je u ljeto 2019. otišao u Rusiju, u Rubin iz Kazanja. Šahtar je na društvenim mrežama otkrio da je Dančenko doživio kliničku smrt za vrijeme trening-kampa u Turskoj.

Ukrajinski prvak pružio je svojem bivšem igraču javnu podršku, a njegovo stanje za sada nije poznato. Prognoza oporavka nije objavljena.

We wish Oleh Danchenko a speedy recovery 🙏









Former player of Shakhtar have experienced clinical death at the training camp in Turkey.

Stay strong, we are with you 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/sSM2dEyAC6

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 13, 2023