NOGOMETAŠ PIJAN I NEOBUZDAN USMRTIO DIJETE! Obećavao je puno, sad se sve raspalo: ‘Taj udar je morao biti strašan’

Posljedice večeri ili noći u kojoj se čovjek previše opusti i zaboravi na bitne stvari ponekad mogu biti kobne. U jednoj takvoj, tužnoj priči, svoju tešku stvarnost sada živi nogometaš koji je svojedobno bio mladi reprezentativac svoje zemlje, u međuvremenu se skrasio u Rusiji gdje sada igra, ali morao je kući jer mu se sudi zbog večeri koja je imala tragičan rasplet.

U središtu ove tužne priče našao se 27-godišnji Nizozemac Rai Vloet, trenutno u dresu ruskog Urala iz Jekaterinburga, ali i pod prijetnjom tri i pol godine zatvora zbog izazivanja nesreće sa smrtnim posljedicama za četverogodišnjeg dječaka. Po informacijama nakon nesreće, s detaljima koji se otkrivaju na suđenju u Nizozemskoj, Vloet je skrivio nesreću u alkoholiziranom stanju za upravljačem automobila, a informacije govore da je jurio sasvim neobuzdano.

Bilo je to iznad dozvoljenog limita od 130 kilometara na sat, kako je otkrila istraga, a koliko se zna, nogometaš je to prekoračio vozeći između 150 i 200 kilometara na sat. Spominje se procjena da se radilo o brzini od 193 km/h, što je u trenutku udara u vozilo obitelji s malim dječakom imalo tragični rasplet. Podaci iz automobila su, pak, pokazali da je nešto prije nesreće Vloet jurio i 203 km/h.

Posljedice sudara opisale su riječi tužiteljstva na suđenju. “Taj udar je morao biti strašan”, opisala je tužiteljska strana u ovom postupku.

“Obiteljski auto zaustavio se 200 metara dalje od sudara. Stražnji dio vozila bio je potpuno uništen”, dodalo je tužiteljstvo u opisu ove nesreće.

Sudar sa strašnim posljedicama dogodio se dok je Vloet igrao za Hercules Almelo u svojoj domovini. Član tog kluba bio je od 2022. do lani, a sada, kako opisuje jedan profil na Twitteru s crnim humorom za ovakve tragične slučajeve, mogao bi uskoro na tri i pol godine prijeći u NK Zatvor, na engleskom, FC Prison.

Prison FC have made an offer to sign Dutch midfielder Rai Vloet on a 3.5 year deal. #IronBars pic.twitter.com/aTiZ4OrS7p

— Prison FC (@PrisonAFC) March 20, 2023