NOGOMETAŠ NA DNU, GRLI ALKOHOL, A BIO JE NA TRONU! ‘ Ma ovo više nije naš sportaš kojeg smo slavili’

Težak je život nogometaša, malo je onih koji s godinama, pa i desetljećima – ne spuštaju vrijednost. Kao naš Luka Modrić, primjerice.

Jedan od onih koji je na vrhuncu vrijedio 100 milijuna eura, a sad je gotovo pa na dnu je i priča o Deleu Alliju, a kojem je veliki tekst posvetio Daily Mail.

Tužan neuspjeh na terenu, groteskni ekscesi izvan njega…, sve je to dio priče oko igrača koji je na vrhuncu bio 2018. godine. Bio je engleski reprezentativac, zvijezda Tottenhama, za njega su se otimali svjetski velikani…

Gdje je sad? Nedavno se kao igrač Evertona vratio s neslavne posudbe u turskom Beşiktaşu. Vrijednost mu se prema Transfermarktu srozala do skromnih 11 milijuna eura,.

Iza njega su brojni repovi, pa je nedavno tako trener Beşiktaşa Şenol Güneş podigao javnost na noge pričom da je Alliju dopustio kratku pauzu, ali da je ovaj odjednom “nestao.

“Pada kiša u Engleskoj, vjerojatno zato nije došao. Pokušavamo saznati gdje je”, govorio je još prošlog mjeseca Güneş, čime je zapravo natjerao Alija da se konačno javi nogometnoj javnosti.

😔 The sad fall from grace for Dele Alli continues:

🎙️ José Mourinho was right: “I am 56 today and yesterday I was 20. Time flies. One day, I think you’ll wake up and regret if you don’t achieve what you can achieve.” pic.twitter.com/u4fSkZ2KjO

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 10, 2023