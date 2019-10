NOGOMETAŠ FRNCUSKOG PRVOLIGAŠA UKRAO SAT SUIGRAČU:’To je na mene psihički utjecalo’

Autor: Dnevno

Danski reprezentativac i donedavni napadač Ajaxa Kasper Dolbeg, u ljetnom prijelaznom roku prešao je u Nicu uz odštetu od 20 milijuna eura, čime je postao najskuplje pojačanje u povijesti kluba.

Danac je doživio veliku neugodnost kada mu je mladi reprezentativac Francuske Lamine Diaby ukrao sat od pola milijuna kuna. Dolberg nije htio igrati dok se situacija ne razriješi, a sad kad je sve gotovo, oglasio se i 18-godišnjak koji je krađu i počinio.

– Ispričavam se navijačima i svima koji vole klub. Mnogi su me podržavali otkako sam debitirao za klub u koji sam došao kao 14-godišnjak. Razočarani su i dugujem im objašnjenje. Ponosno sam nosio dres kluba iz djetinjstva prošle sezone. Nažalost bio sam povrijeđen nekoliko mjeseci, a povratak na teren odužio se zbog crvenog kartona koji sam dobio igrajući za ekipu do 19 godina. To je na mene psihički utjecalo. Uzeo sam njegov sat bez razloga, možda i pomalo iz ljubomore. Umjesto da pokušam da se borim na terenu, da mu budem konkurencija za mjesto u timu, glupo sam reagirao. Nisam to napravio kako bih stekao nešto, već iz prkosa, frustracije i osjećaja da sam uskraćen – započeo je mladi Francuz svoje obraćanje u kojem se ispričao svima zbog svog nezrelog ponašanja prema svom kolegi.

– Imam samo 18 godina, ali to nije izgovor. Ispričao sam se suigraču, treneru, direktoru kluba, kapetanu. Preuzeo sam odgovornost da mu sve nadoknadim. Želim mu uspjeh u Nici i u karijeri. Možda će nam se jednog dana ukrstiti putevi na terenu i da će ovo tada biti samo loša uspomena. Nadam se da ću jednog dana dokazati da su bili u pravu i da vrijedim više od onoga što se dogodilo. Iskupit ću se na terenu i sada želim da se koncentriram na moju strast, a to je nogomet – kazao je on.





Mladi nogometaš doveo si je u pitanje karijeru. Trebao je biti budućnost kluba ali nitko ne želi dijeliti svlačionicu s kleptomanom.

Klub mu je poželio sreću u potražnji za novim klubom koja će mu bez sumnje trebati.