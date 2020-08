NOGOMETAŠ ARSENALA SE MALO OPUSTIO NA ODMORU! Platiti će masnu kaznu

Nogometaš Londonskog Arsenala Hector Bellerin čini se kako ide stopama nekih igrača koji su uz nogomet voljeli i druge čari života.

Branič Arsenala, koji se trenutno odmara na Lago di Como, uhvaćen je od strane paparazza kako ležerno puši cigaretu i to u više navrata.

Hector Bellerin spotted with cigarette hanging out of mouth as Arsenal star goes on Lake Como holiday with parents https://t.co/hmZVXzpYGN

