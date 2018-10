ZVONE BOBAN ŠOKIRAN ODLUKOM! Evo što legendarni Vatreni kaže o tome da mu Zagreb otpiše dug

Javnost je ostala šokirana vijesti da će Zagrebački holding oprostiti dug za smeće, vodi ili plin pojedinim slavnim i dobro situiranim osobama s adresom u glavnom gradu. Među tim osobama našao se i legendarni Vatreni, a danas visoki dužnosnik FIFA-e, Zvonimir Boban.

Legendarni nogometaš oglasio se, pomalo iznenađeno i poručio kako će svoj dug podmiriti.

“Ne znam o čemu je riječ, ali ću ispitati i platiti što treba. Već tri godine sam prijavljen u Švicarskoj tako da se vjerojatno nešto izgubilo u prijevodu. Nisam neki birokratsko-administrativni fenomen, ali evo nisam bio obaviješten. Nisu možda mogli doći do mene, ali nema problema ja ću to ispitati i riješiti moj dug. Moram priznati da je ovo lijepa stvar što grad radi, koji mogu platiti trebaju platiti pa ćemo to riješiti na opće zadovoljstvo. Sigurno je poznato ljudima da živim u Švicarskoj, neće mi biti nikakav problem riješiti ovu stvar”, rekao je Boban za Novu TV.