ZVIJEZDU NAPALI ZBOG RASIPNOSTI: Izašla cifra od četiri milijuna kuna, stigao njegov odgovor!

Norveški napadač Erling Haaland trenutno uživa u danima odmora u Grčkoj, a dok traje njegovo opuštanje prije nove sezone, stigla je informacija o nenormalno visokom iznosu računa u jednom restoranu u kojem je navodno bio.

Grčki sportski list Sportime objavio je da je Haaland potrošio čak 500 tisuća eura na otoku Mykonos u šest sati boravka u restoranu, a potom je ostavio napojnicu od 30 tisuća eura. Sveukupno, iznos do kojeg se dolazi je skoro četiri milijuna kuna u protuvrijednosti u našoj valuti, što je došlo do sjajnog Norvežanina i izazvalo je njegovu reakciju.

Haaland se javio na Twitteru, ističući da ono što je bilo objavljeno nije istina.

‘Čini mi se da su zaboravili na glavno jelo’, našalio se Norvežanin reagirajući na svotu koju je vidio, a potom je sve začinio s riječima da se radi o lažnim vijestima.

…I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021