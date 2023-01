ZVIJEZDA SUSJEDA I RONALDO U VELIKOM SKANDALU! Afera uzdrmala velikana, jedna kazna već otkrivena

Pri kraju prošlog tjedna, odjeknulo je da je talijanski klupski velikan Juventus kažnjen oduzimanjem 15 bodova u sezoni Serie A koja je u tijeku. Razlog za to leži u malverzacijama povezanima s transferima i ugovorima igrača, o čemu smo pisali, a među kažnjenim klupskim dužnosnicima bili su donedavni predsjednik Andrea Agnelli i slavni bivši igrač Pavel Nedved, koji je bio dopredsjednik prije ostavke klupskog rukovodstva nakon što se doznalo za skandal.

Priča sada ide dalje jer se spominje niz igrača u ovoj aferi, a među njima su i Cristiano Ronaldo te Miralem Pjanić, velika nogometna zvijezda BiH, dugogodišnji reprezentativac. O tome piše talijanski novinar Paolo Zilliani, donoseći da igračima prijete mjesec dana duge kazne zabrane igranja.

To bi vrijedilo i za igranje izvan Italije, što bi se u Ronaldovu slučaju odrazilo na nastupe u saudijskom Al-Nassru, a Pjanić bi morao prisilno pauzirati u Sharjahu, svojem klubu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023