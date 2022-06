ZVIJEZDA SE ODLUČILA ZA KALIFORNIJU: Nakon raznih teorija odlazi u Grad Anđela

Napokon je Gareth Bale odlučio gdje će nastaviti karijeru, nakon što je poslije devet sezona otišao iz madridskog Reala, koji se tako riješio igrača koji mu je bio na teret par sezona.

Podsjetimo, Bale je u jednom trenutku odlučio zaratiti s navijačima Reala, više puta je stavio golf ispred utakmica kluba koji ga je izdašno platio i tako si je, uz česte navodne ozljede, zatvorio vrata prve momčadi.

Gareth je isto proveo i sezonu u Tottenhamu, ali ni tamo se nije naigrao, a sad je napokon odlučio u kojem će klubu nastaviti karijeru.

Preko bare

Zadnjih dana Balea su seljakali od drugoligaških momčadi do raznih klubova u La Ligi, ali je Velšanin odlučio otići preko bare u Los Angeles, gdje će se priključiti istoimenom klubu.

FC Los Angeles je tako nakon Chiellinija doveo i Bale koji će uživati od sad na kalifornijskom suncu, a i golf tereni kažu nisu loši u Gradu Anđela.

Gareth Bale has agreed to join MLS side LAFC, according to The Athletic ✍️ pic.twitter.com/d9bhWucSkl

— GOAL (@goal) June 25, 2022