ZVIJEZDA REALA UHVAĆENA U PRELJUBU! Zatekla ga u krevetu s najboljom prijateljicom

Bivši igrač Real Madrida Argentinac Fernando Gago je navodno zatečen s ljubavnicom od strane supruge Gisele Dulko, bivše tenisačice.

Po pisanjima medija Dulko je napustila Gaga pošto ga je uhvatila u krevetu s dobrom prijateljicom i vlasnicom plesne škole Veronicom Laffite.

Ex-Real ace Fernando Gago 'splits from tennis star wife after cheating with her best pal'https://t.co/7i8Ev7hLto

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 29, 2021