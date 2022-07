ZVIJEZDA PREMIER LIGE (29) IZA REŠETAKA: Procurili prvi detalji, optužen je za strašan zločin

Policija u Engleskoj bavi se slučajem u kojem je u prvom planu 29-godišnji nogometaš koji igra u Premiershipu, a po informacijama koje donose tamošnji mediji, riječ je o igraču s velikom ulogom u prvenstvu. Optužen je za silovanje nakon što se policiji jučer javila žena u 20-im godinama.

Identitet optuženog za sada nije otkriven, zbog osjetljivosti slučaja i zaštite privedenog nogometaša.

Sve se zbivalo u Barnetu, u okrugu na sjeveru Londona, gdje je nogometaš priveden i potom, nakon policijske intervencije, zadržan je iza rešetaka.

Kako donosi BBC, privedeni igrač je internacionalac, aktivan i poznat na međunarodnoj sceni, a ne samo u engleskim natjecanjima. Zna se i nešto više o detaljima zločina za koje ga optužuje žena koja se javila policiji.

Premier League and international footballer arrested on suspicion of rape in London https://t.co/zrkRDnHhnc

— BBC News (World) (@BBCWorld) July 4, 2022