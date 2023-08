Zvijezda otišla Brozoviću i Ronaldu usred skandala: Optužili ga za udaranje, sad tvrdi da je on žrtva

Nakon što je u Liverpoolu bio sjajan, epizoda koju je Sadio Mane imao u dresu Bayerna pokazala se kratkom i nije bila dobra. Završena je odlaskom 31-godišnjeg senegalskog krilnog napadača u saudijski Al Nassr u kojem je od ovog ljeta i Marcelo Brozović, a otprije i Cristiano Ronaldo.

Donedavni član Bayerna je iz redova bavarskog velikana otišao okružen i jednim skandalom o kojem se još piše, sada iz Maneovog kuta gledanja. Sve je krenulo s optužbom da je Senegalac bio u sukobu s klupskim kolegom, njemačkim reprezentativcem Leroyem Saneom, uz tvrdnju da je došlo do fizičkog sukoba u kojem je Mane napao prvi udarcem u Saneovo lice.

Dvojica igrača Bayerna su zbog toga završila u zategnutim odnosima, a Mane preko svojeg zastupnika tvrdi da je sve bilo izazvano rasističkim uvredama na njegov račun.

Senegalski krilni napadač je Leroya Sanea optužio u javnom istupu svojeg medijskog zastupnika Bacaryja Cissea, koji je iznio Maneovu stranu priče.

“Svatko sa znanjem o europskom nogometu zna da je Sane dosta bahat tip, a Sadio je jako miran, što je pokazivao gdjegod je do sada igrao. Sane je prešao granice”, tvrdi Maneov zastupnik za PR.

“Bilo je puno izrečenih netočnih stvari o onom što se dogodilo. Puno ‘prljavih’ stvari izašlo je u njemačkim medijima. Stali su uz Sanea, a protiv Sadija. Rekli su da su Sadiju dali kaznu od 500 tisuća eura, što je laž”, dodao je Maneov zastupnik.

“Leroy Sane se ispričao Sadiju nakon tog incidenta. Zašto bi to napravio? Zato jer je znao da je on taj koji je za**bao stvar. Sane je zvao nekoliko igrača i poručio im da želi doći do Sadija i da bi volio doći u kontakt s njim. Sadio mu se javio, prihvatio je njegovu ispriku, a rekao mu je i da se to ne smije ponoviti”, nastavio je Maneov zastupnik.

To što se ne smije ponoviti bile su rasističke uvrede, tvrdi zastupnik 31-godišnjeg Senegalca.

Maneov zastupnik kazao je da postoji ljutnja i na Bayern zbog zataškavanja uvreda na račun senegalske zvijezde koja je ovog ljeta prešla u Al Nassr.

“Ne bih htio u detalje, ali zbog ovakvih stvari sam govorio da je Bayern pokazao nezahvalnost. To je bilo ludilo”, tvrdi zastupnik Sadija Manea u odnosima s javnošću.

