ZVIJEZDA IZGUBILA SEDAM MILIJUNA KUNA ZBOG BARCE: Sljedeći put će pametnije

Ono što neke od nas privlači sportu nisu ljepota igre, fair play već samo rezultati na koje se mogu kladiti, a raspoloženje na kraju događanja naravno ovisi o tome je li ili nije vaš listić dobitni.

Jedan od onih koji vole oklade je poznati Kanadski raper Drake, koji se već godinama kladi na razne sportske rezultate, više ili manje uspješno.

Tako je zvijezda odlučila uplatiti oko sedam milijuna kuna na listić u kojem je stavio sve na pobjede Arsenala i Barcelone u prošlom kolu.

Podsjetimo Arsenal je igrao protiv Leedsa, dok je Barca išla na noge Realu, a Drake je polučio polovičan uspjeh na njegovom listiću, koji bi mu u slučaju da je pogodio donio oko 30 milijuna kuna.

Pala Barca, pao Drake

I sve je počelo lijepo za Drake, Arsenal je odradio svoj dio posla i pobijedio je Leeds, a tada je došao El Clasico koji nije dobro prošao po rapera i Barcelonu.

Drake's got *a lot* of faith in Arsenal and Barcelona today 🤑 pic.twitter.com/QLJJdXxDjG

— B/R Football (@brfootball) October 16, 2022