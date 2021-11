ZVEZDA SLAŽE JAKU MOMČAD, NJIHOV BRANIČ NAJAVIO VELIKO POJAČANJE! ‘Vjerujem da će doći iako mu je otac Partizanovac!’

Nogometaš Crvene zvezde i reprezentativac Austrije, Aleksandar Dragović, otkrio je koje bi veliko nogometno ime uskoro moglo zaigrati u crveno-bijelom dresu.

Stoper Zvezde istaknuo je kako Marka Arnautovića vidi kao budućeg igrača Zvezde. Arnautović je također austrijski reprezentativac koji je u karijeri igrao za Inter, Stoke City, West Ham, Twente, Werder Bremen i Shanghai Port.

Arnautović trenutno nastupa za Bolognu, a prije nego je stigao u Italiju njegovo ime se spominjalo kao moguće pojačanje srpskog prvaka.

Dragović je gostovao u emisiji ‘Teme do Arene’ na Arenasport televiziji te je otkrio kako je razgovarao s Arnautovićem o mogućem dolasku u beogradski klub.

🗓 Marko Arnautovic joined Stoke City on this day in 2013.#ThrowbackThursday | #SCFC 🔴⚪️

pic.twitter.com/aAItyKKtZv

— Stoke City FC (@stokecity) September 2, 2021