Zvezda se nabrijala na Hrvate i City: Srbi žele skalp prvaka Europe za kraj, jedan Vatreni počinje

Crvena zvezda – Manchester City (18:45 h)

Prvih 11 Crvene zvezde:

Glazer – Nedeljković, Djiga, Spajić, Dragović – Kanga, Mijailović, Hwang – Bukari, Ndiaye, Olayinka

Prvih 11 Manchester Cityja:

Ortega – Lewis, Stones, Akanji, Sergio Gomez – Phillips, Kovačić – Hamilton, Matheus Nunes, Grealish – Bobb

17′ Golman Cityja glavom u aut

15′ Zvezda je priprijetila, ali Bukari puca u blok

13′ Kratka pauza zbog ozljede Grealisha, koji se na kraju vratio u igru

10′ Prvi pokušaj Srba prema naprijed, ali loš zadnji pas

8′ Igrači Zvezde još se nisu sastali s loptom, City kruži

5′ City je od početka preuzeo inicijativu i napada, Zvezda se brani

1′ Počela je utakmica na Marakani

Utakmicom protiv Europskih prvaka na Marakani ili po novom stadion Rajko Mitić, u srijedu od 18 sati i 45 minuta, Crvena zvezda završava ovosezonski europski put, a igrači, navijači i trener Beograđana, najavili su pohod na sva tri boda, kako bi se pobjedom nad Manchester Cityjem oprostili od Lige prvaka i Europe. U ovoj utakmici, Pep Guardiola je u prvih 11 gostiju iz Engleske stavio jednog od dvojicu hrvatskih reprezentativaca, Matea Kovačića, dok Joško Gvardiol počinje na klupi.

Zvezda je svoju najbolju utakmicu u ovosezonskoj Ligi prvaka odigrala baš protiv Manchester Cityja na Emiratesu, ali iako su poveli na kraju je City utakmicu dobio s 3:1.

Nažalost svjedočili smo i ružnim scenama u Beogradu, kako smo već pisali, kada su se Delije odlučile obračunati s rijetkim navijačima Manchester Cityja, koji su ipak odlučili doputovati u srpsku prijestolnicu.

Local police in Belgrade have advised all #ManCity fans to avoid displaying club branded items or colours en route to the Rajko Mitić Stadium this evening, after around 20 @ManCity supporters were attacked in a bar on Tuesday night.https://t.co/x8jmmQcKY8

— City Xtra (@City_Xtra) December 13, 2023