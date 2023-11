Zvezda otvorila put Dinamu, evo što Modrima treba za izravan plasman u Ligu prvaka

Zagrebački Dinamo već godinama je jedini hrvatski klub koji skuplja europske bodove u Ligi prvaka, Europskoj ligi ili kao što je slučaj u ovoj sezoni Konferencijskoj ligi.

Nažalost Dinamu ne ide baš najbolje u ovoj sezoni u Konferencijskoj ligi, velika rasprodaja reprezentativaca obila se o glavu čelnicima zagrebačkog kluba, ali još tinja nada europskog proljeća, treba samo sutra pobijediti Astanu pa u zadnjem kolu Ballkani.

Takav rasplet donio bi Dinamu novo europsko proljeće, koje bi mu znatno povećalo mogućnost izravnog plasmana u skupine Lige prvaka u sljedećoj sezoni, koja se igra po novim pravilima.

🎙️J. Mišić on Astana: “We have already played three matches against them, won three times.

We dominated more in Maksimir and achieved a good result there, but it doesn’t realistically reflect the situation seen on the field. This time we will have to be even better.”#Dinamo pic.twitter.com/sX7rytHywT

— Croatian Football (@CroatiaFooty) November 27, 2023